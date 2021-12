“¡Que se vayan… al carajo!”: AMLO critica apoyos de sexenios pasados

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus programas sociales de bienestar se aplican de abajo hacía arriba y no como antes, cuando, afirmó, se hacía al contrario.Ante un Zócalo lleno, y acompañado por su gabinete durante su mensaje con motivo del tercer año de su gobierno, el presidente López Obrador explicó que en sexenios anteriores se afirmaba que si llovía fuerte arriba goteaba abajo “como si la riqueza fuera permeable” por lo que manifestó “¡Qué se vayan… al carajo”.Asimismo, el titular del Ejecutivo federal aseguró que la pandemia del Covid-19 no desembocó en una crisis de consumo gracias a sus programas y a las remesas de los migrantes.“¿Qué sería de nuestro gobierno sin el respaldo del pueblo? ¡Qué viva el pueblo de México!“La pandemia no desembocó en una crisis de consumo, gracias, como ya lo expresé, a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacía arriba. No como antes que primero eran los de arriba porque decían que si llovía fuerte arriba goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. ¡Qué se vayan… al carajo!”, expresó.