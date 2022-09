¿Qué va a pasar con nosotros?: trabajadores despedidos de Hospital de Río Blanco

Trabajadores del Hospital Regional de Río Blanco denuncian despidos injustificados, aseguran que 27 fueron despedidos pero sólo alrededor de 17 levantan la voz por miedo a represalias.En Xalapa, esta tarde los extrabajadores Javier Martínez Juárez, del área de mantenimiento, Mario Talavera asistente del administrador, Monserrat Ixmatlahuac, del área administrativa de laboratorio clínico; Carolina Blanco, de recursos materiales y el enfermero José Carlos Blaz, pidieron ayuda de autoridades para solucionar su caso.“Queremos saber por qué (el despido) y si es una orden de la Federación, del presidente Andrés Manuel o del Gobierno Estatal que ya no nos van a dar trabajo. Que sean honestos, porque nos mandan a traer a firmar un contrato que no cumple con las garantías, que es cada cuatrimestre como los venían proporcionando. Estuvimos durante la ola de COVID y no nos dejaron irnos de vacaciones para estar ahí en la línea”, comentó Carolina Blanco.Asimismo, Carlos Blaz recalcó las irregularidades contractuales que padecían pese a tener derecho a ellas por Ley como trabajadores, “son despidos injustificados en que nos hicieron firmar un contrato sin leerlo, no nos dan copias, no tenemos seguridad social ni prestaciones de Ley y aun así nos hacían seguir trabajando. No contamos con seguro social (aunque) como trabajadores del Estado tendríamos que está afiliados al ISSTE y no percibimos ese derecho desde hace 4 años. Estuvimos en la ola COVID sin seguridad social y aun así a compañeros de hasta 8 años de antigüedad les pidieron ya no presentarse”.Blanco recordó que el administrador que acaba de tomar posesión el primero de septiembre ya estuvo antes trabajando en el hospital el año pasado como jefe de Recursos Humanos y se portó poco accesible con el personal, tuvo denuncias por acoso laboral y fue despedido el año pasado; sin embargo, este año regresó como administrador del hospital.“Somos gente que vamos al día, gente que pagamos renta, no es que tengamos dinero guardado como para que de la noche a la mañana nos digan esto. Venimos buscando más que nada una respuesta, ¿qué va a pasar con nosotros? El Presidente en sus conferencias que da comenta que él no iba a tocar a ningún personal, que ahorita que se hiciera la transición del IMSS-Bienestar todos íbamos a quedar protegidos. Vaya nuestra sorpresa que tres meses antes de que se haga la transición nos dicen ‘ya no tienes trabajo’”, dijo.Asimismo, cuestionaron si su salida no fue como consecuencia de las elecciones del sindicato del SESVER, pues refirieron que durante las campañas de todas las planillas contendientes, Lila, azul y verde, los aspirantes a la dirigencia de las secciones prometían trabajo a la gente que los apoyara, “queremos saber si fuimos de la parte afectada que sacaron para poderle dar el trabajo a esa gente”, cuestionó Carolina Blanco.Talavera declaró que el administrador se ha negado a dialogar con los afectados y argumenta que los despido son órdenes, “llevamos dos días buscando respuesta del administrador del hospital, el lunes acudimos de una forma pacífica a querer hablar con él, se encerró con llave en su oficina y dijo que no nos iba a recibir; que (los despidos) eran órdenes de Xalapa y después que eran de México, cuando nuestros trabajos son SESVER y pertenecen al Estado. Yo fui una de las personas que me avisaron vía WhatsApp que ya no me podría presentar porque si me presentaba al hospital me iban a sacar con la fuerza pública”, dijo.Recriminó que a los trabajadores afectados no les han dado un papel donde les digan que ya están despedidos, pues dijo que nada más ha sido una plática verbal, sin embargo fueron quitados del checador.Un asistente administrativo lamentó que, pese a tener contrato y que apoyó durante la pandemia hasta como chofer debido a que muchos compañeros se fueron a resguardo por la pandemia, también fue despedido y acusó al administrador Carlos Galicia de afectar directamente a los trabajadores.Por su parte, Blaz señaló que el Director no estuvo enterado de los despidos, siendo esto un acto del administrador y del jefe de Recursos Humanos. También dijo que el año pasado durante el paso de Galicia por Recursos Humanos hubo muchas irregularidades donde se quedaban con dinero o pedían dinero a cambio de puestos.“Tengo compañeros aquí presentes que tienen 8 años laborando sin prestaciones de Ley, sin seguridad social y todo vamos al día. El hospital se está cayendo, no tenemos elevadores y el hospital atiende desde Tehuacán hasta Xalapa. Hoy mis compañeros camilleros ya son 10 a los que afectaron, ¿con qué calidad vamos a atender a más pacientes?”, cuestionó Blaz.Los trabajadores afectados señalaron que ya están trabajando al rededor de 6 personas sin contrato de SESVER en recursos financieros, puesto que se están presentando en los lugares que les están quitando, ya que aseguraron que fue algo prometido en campaña por la planilla guinda.