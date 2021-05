“Quién iba a pensar que llegaría Norte en mayo”; inusual clima pega a pescadores

Los pescadores veracruzanos están preocupados por los cambios climáticos que se han registrado este año y que impactan de manera directa en su actividad.



Ante el ingreso de un Frente Frío que se pronostica, deberán sacar sus embarcaciones, cuando en 40 años no se han presentado “Nortes” en mayo y sin lluvia.



"La pesca ha sido escasa porque no ha llovido y los tiempos no nos dejan trabajar, la naturaleza ha cambiado, quién iba a pensar que en el mes de mayo tendríamos un evento de Norte nuevamente, yo creo que nos vamos a ir todo el año con nortes", indicó Isabel Pastrana Vázquez, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras.



La falta de lluvia también los afecta porque sin escurrimientos del río al mar, no llegan los nutrientes que buscan los peces en las zonas de pesca en la costa.



Ahora deben adentrarse al mar en busca de productos, poniéndose en riesgo y con mayor inversión.



“Como no ha llovido, no bajan los nutrientes y el pez no baja a la costa, ahorita hay que ir más lejos, la palomilla está saliendo a 40, 50 millas, ya estamos haciendo una pesca de mediana altura como quien dice, ya nos arriesgamos bastante. En estos tiempos estamos esperando que pegue el primer aguacero y no ha caído", dijo.



Pastrana Vázquez comentó que si bien, a diferencia de los ríos, el mar no se ve seco y no alarma el que no llueva, esta situación es negativa para la pesca.



"Hay cambios en la marea y nos ha afectado mucho en la captura", finalizó.