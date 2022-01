“¡Quítese la sotana!”: Sergio Rodríguez reta a Vocero de Arquidiócesis a debatir

El enfrentamiento verbal entre el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo y el procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, abrió un nuevo capítulo cuando este último retó al religioso a quitarse la sotana y debatir.En una entrevista realizada en Mendoza, el funcionario estatal señaló que si el sacerdote “quiere venir a cuestionar mi trabajo, venir a decirme que soy mentiroso, pues que se quite la sotana y nos echemos un debate y que le ponga hora lugar y fecha. Porque quien vive en Mendoza, quien estuvo en Mendoza y quien trabajó para que saliera la familia del arzobispo Hipólito Reyes Larios, somos nosotros”.El procurador mencionó que el religioso no sabe que dentro del PRD había muchas opciones que fueron hechas a un lado para apoyar a la sobrina del obispo, y quienes viven en Mendoza saben eso.Mencionó que no tenía por qué denunciar al difunto arzobispo ante el OPLE, pues él ya está siendo juzgado por Dios.Esta confrontación inició en los últimos días del 2021, cuando el vocero de la Arquidiócesis de acusó a Rodríguez Cortés de mentir y difamar al Arzobispo, a lo que el Procurador respondió que no porque el vocero tuviera sotana lo iba a asustar, pues ni Fidel Herrera ni Miguel Ángel Yunes lo asustaron en su momento, menos lo hará Suazo.