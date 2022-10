“Rata, delincuente y huachicolera”: Exalcalde de Alvarado sobre su sucesora

“Rata, delincuente y huachicolera”, llamó el exalcalde de Alvarado, Bogar Ruiz Rosas, a la actual presidenta municipal Lizzette Álvarez Vera, luego de que fuera culpado por el grave endeudamiento del municipio.En días pasados, Álvarez Vera señaló a su antecesor por la precaria situación economía del Ayuntamiento, toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya hasta les embargó inmuebles por no solventar adeudos.Actualmente, el Ayuntamiento mantiene un pleito con trabajadores de base por una parte del aguinaldo pasado y bonos navideños.Al respecto, Bogar Ruiz aseguró que ese presupuesto llegó y la actual Alcaldesa fue quien lo desapareció.“Lo que sí sé es que se agarró el recurso. El dinero que le correspondía al Sindicato lo mandaron (desde SEFIPLAN) para el aguinaldo y la quincena del día 30 de diciembre lo depositaron el día 3 de enero y por supuesto que yo ya no pude meter mano, y ese dinero lo desapareció", dijo, en referencia al cambio de administración.El Exalcalde incluso afirmó que él prestó dinero al Ayuntamiento y nunca lo pudo recuperar porque en Alvarado no había recursos, misma situación que pasó a anteriores administraciones.Por todo esto, Ruiz Rosas acusó a Álvarez Vera de ser mitómana y hasta de haberlo extorsionado."Si habla de rateros, la única ratera y delincuente y huachicolera que hay aquí en Alvarado, todo el mundo lo sabemos, es ella. Yo realmente ratero no soy soy. Revoltoso, pero jamás he sido mañoso, y siempre daré la cara ante las instancias correspondientes para aclarar cualquier situación", dijo.