“Recorte sí nos pega fuerte”, reitera Comité Ciudadano Anticorrupción

Debido a la disminución a su presupuesto, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) puede incurrir en violaciones a la ley al no desarrollar estrategias previstas en la materia.



Es el caso del despliegue a nivel municipal y la implementación de la Plataforma Digital, observó el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA, Emilio Cárdenas Escobosa.



"El recorte sí nos pega fuerte, en la medida que el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva había aprobado solicitar 32 millones de pesos, esa cifra se envió al Poder Ejecutivo y cuando lo envían al Congreso queda en 18 y medio millones de pesos; entonces nos pone en una circunstancia muy compleja", dijo.



Esto implicaría "dejar para mejor ocasión" temas fundamentales como la instalación de la Plataforma Digital, catalogada como una obligación legal de la Secretaría Ejecutiva y del Sistema Anticorrupción en su conjunto.



"Este año estamos en las mismas y hay programas y temas que no se van a poder desarrollar: uno de los temas fundamentales programados es el despliegue del Sistema Anticorrupción a nivel municipal, no sólo para operar en la capital sino en los municipios de Veracruz y de hecho, el proyecto no pudo operar", dijo.



A lo anterior, se agrega la cancelación de viáticos y la organización de foros con dicho propósito de propagar herramientas contra la deshonestidad en el servicio público.



"Será responsabilidad del Secretario Técnico plantear las alternativas para desarrollar los trabajos, (...) la plataforma digital seguirá esperando para mejor ocasión y con lo cual estaremos infrigiendo la Ley Anticorrupción", dijo.



En cuanto al despliegue a nivel municipal, planteó la necesidad de analizar mecanismos alternos o en dado caso, "dosificar" dicha estrategia.



"Hay instituciones y el Sistema Anticorrupción es una de ellas donde se requiere el apoyo necesario, la medida justa, para desarrollar las actividades estipuladas por ley, sino es un sistema poco efectivo"