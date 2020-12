“Río nos tomó por sorpresa, fue evento atípico”, dice empresa tras muerte de excursionistas

Luego de que el pasado fin de semana un río de San Andrés Tuxtla arrastrara a un grupo de excursionistas, provocando hasta el momento la muerte de 6 personas, la empresa responsable de la expedición “Tribu Wounaan Turismo y Deportes de Aventura”, afirmó que lo ocurrido fue “un evento atípico de la naturaleza”.



“La creciente de agua que nos tomó por sorpresa y arrastró río abajo, fue un evento atípico de la naturaleza; aplicamos todos los protocolos de seguridad con la norma, antes, durante la actividad y después del lamentable suceso. La prioridad es el rescate de las personas que nos acompañaban y la atención de los lesionados que logramos sacar rápidamente del sitio”, publicó la empresa en sus redes sociales.



Cuatro días después de los sucesos, la prestadora de servicios defendió su trayectoria de más de 20 años de organizar y guiar recorridos en el cañón Oro y en la región de los Tuxtlas, con guías capacitados en rescate en cañones, primeros auxilios en lugares remotos, rescate en aguas vivas, rescate vertical, guías certificados en Cañonismo nivel II y Moderniza Ecoturístico, además del premio del "Mejor Productor Turístico”.



Sin embargo, la avenida de agua registrada en dicho cuerpo de agua, resultó un evento atípico de la naturaleza.



El comunicado, publicado de manera anónima pero atribuido a la guía Jessica Hitandegui Swanson Santiago, refiere que en ese momento pudo ubicar a seis personas en la margen del río, se reunió con otras dos, y cuatro se encontraban en sitios seguros, pero inaccesibles.



La ayuda provino, relató, de otro grupo de excursionistas.



"Al llegar al punto donde tenía que alejarme de la orilla del río, utilicé nuevamente mi silbato para tratar que algún guía o persona me escuchara, afortunadamente otro guía junto con 5 personas se encontraba caminando del otro lado del río y por medio de señas, quedamos de vernos en el punto base. Llegue al pueblo y pedí me movieran en una moto al vehículo que teníamos cerca del punto de salida de nuestro tour, regresé por las 2 personas que habían dejado esperándome en el pueblo".



Tras dar aviso a Protección Civil y al grupo de rescate RECAM, se movilizaron rescatistas a el Oro, en donde realizaron la labor de recuperación de personas.



"Debido a mis lesiones no me fue posible volver con él para ayudarlo, pero me quedé como enlace de los grupos de rescate que venían en camino, se comunicaron conmigo de un grupo de Córdoba y mandé la información necesaria para que llegaran al punto".



"Tuve que dejar el lugar por motivo de una pierna fisurada, costillas rotas y un pulmón perforado, fui trasladada para recibir la atención que mis lesiones requerían. Fui la última guía del grupo en dejar el lugar, los otros guías fueron trasladados al hospital momentos antes debido a sus lesiones".



Lamentó a la vez la pérdida de las personas fallecidas y agradeció la solidaridad expresada por todas las personas y rescatistas.



"Esta tragedia nos enseña que debemos aprender de lo sucedido, para mejorar la comunicación entre las autoridades y la población para aminorar el impacto negativo de eventos naturales que sobrepasen la capacidad humana. En cuanto se termine la búsqueda y nos encontremos en las condiciones adecuadas de salud, presentaremos un comunicado a detalle de lo sucedido".