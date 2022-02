¡Saquen las chamarras! Pegará frío y “nortazo” en Veracruz

Modelos de pronóstico de Protección Civil (PC) como de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) advierten de un escenario frío a muy frío durante el sábado 5, sobre todo en regiones de montaña.Además, continúa vigente la Alerta Gris ante el ingreso de un evento de “norte” en la costa con rachas entre 80 a 100 kilómetros por hora, asociado al frente frío 28.Por igual, las previsiones de CONAGUA y de PC proyectan un sábado con poca variación entre la temperatura mínima (que es la que se registra al amanecer) contra la máxima (al mediodía).De acuerdo con la jefa del Proyecto de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la CONAGUA, Jessica Luna Lagunes, la región de montaña registraría el próximo sábado de entre 6 a 8 grados Celsius al amanecer y de 10 a 13 grados al mediodía.Es decir, la diferencia entre la mínima y la máxima oscilaría de 3 a 5 grados, y por lo tanto prevalecería el ambiente muy frío en región de montaña.Para la costa central, CONAGUA prevé el sábado una mínima al amanecer de los 14 a 16 grados y una máxima al mediodía de entre los 17 a 20 grados; esto es, igual con un escaso margen de diferencia.La región norte registraría una mínima de 7 a 9 grados y una máxima de 15 a 17 grados; y la de costa sur, de 16 a 18 grados como mínima y 19 a 21 de máxima, igual con poco margen de diferencia.Por su parte, Protección Civil proyecta para la zona norte una mínima de 4 a 10 grados y una máxima de 14 a 18 grados en la planicie.Para la región de Huayacocotla, Chicontepec y Zontecomatlán, la mínima oscilaría entre los -5 a 2 grados y la máxima entre los 5 a 10 grados; es decir, predominará el ambiente frío.En la zona de Montaña central, se prevé una mínima de 4 a 9 grados; pero la máxima apenas oscilaría entre los 6 a 11 grados.En la costa central se preven mínimas de 11 a 14 grados pero máximas de 16 a 20 grados; y para el sur, mínimas de 12 a 16 grados y máximas de 15 a 19 grados; observando poca diferencia entre la medición más alta y la más baja.En el caso de la costa norte y central, los modelos de la Secretaría de Protección Civil proyectan un evento de “norte” prolongado, entre la madrugada del viernes y el sábado; con velocidades de las rachas de viento de entre los 80 a los 100 kilómetros por hora.De acuerdo con la Alerta Gris, se anticipan lluvias intensas en regiones de montaña y en cuencas de la zona sur; así como condiciones de nieblas, neblinas, lloviznas en partes altas y carreteras; todo esto, derivado del paso del frente frío 28, asociado a una potente masa de aire ártico.En cuanto a las faldas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba, Protección Civil advierte de probables heladas y de cencellada en las localidades de montaña.Por su parte el subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos de Protección Civil, José Llanos Arias, recomendó a la población tomar las medidas por ambiente frío a muy frío en la entidad.“Primeramente, hay que abrigarse muy bien y seguir utilizando el cubrebocas para no aspirar aire frío y en partes altas, no usar braseros, anafres, o usarlos con mucha precaución”.Recalcó que si no hay necesidad de salir en la noche y madrugada, evitar hacerlo en vista del brusco descenso de la temperatura.