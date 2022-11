“Si fue psicosis como dice el Gobernador, ¿por qué no abren la escuela?”

Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ETI) número 67 de Álamo, en el norte de la entidad, llevan 3 semanas sin clases, tras el desmayo colectivo en el acto cívico del pasado lunes 17 de octubre.El tema fue abordado este martes en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ratificó lo que han sostenido autoridades estatales, en el sentido de que las pruebas de laboratorio han dado negativo a consumo de sustancias prohibidas.Rodríguez planteó los avances de las investigaciones de los casos similares en Chiapas, Hidalgo y Veracruz, pero insistió que las pruebas realizadas arrojaron resultados negativos a sustancias prohibidas.Y aunque se equivocó en la fecha, pues indicó que en Álamo Temapache los hechos ocurrieron el 19 de octubre, agregó que han sido dados de alta los 49 alumnos que requirieron atención médica.“Los padres de familia manifestaron que sus hijos se encontraban en el acto cívico, cuando sintieron que en el aire había una cortina de humo que provenía del laboratorio, y que a raíz de eso los alumnos se empezaron a sentir mal paulatinamente.“El 22 de octubre peritos criminalistas de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se presentaron en la escuela para revisar el laboratorio, sin advertir ninguna irregularidad en las instalaciones y sin encontrar indicios relevantes”, añadió.Asimismo, dio a conocer que la carpeta de investigación permanece abierta y que se siguen recabando datos de prueba que permitan determinar las causas que provocaron los síntomas a los alumnos, aunque el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo el 25 de octubre que, en realidad, se trató de psicosis colectiva.El mandatario indicó que los resultados de todos los análisis clínicos no revelan que existan elementos externos como bacterias, drogas o toxinas que pudieran provocar los síntomas.Mientras tanto, los padres de familia, al igual que los estudiantes, siguen en la incertidumbre.“Si fue psicosis colectiva, como dice el gobernador ¿por qué no abren la escuela? Nuestros hijos se están atrasando”, indicó la señora Rosa Elena “N”, del ejido Pueblo Nuevo y cuyo hijo, del tercer grado, no presentó síntoma alguno.Respecto al regreso a clases, la dirección del plantel no ha emitido avisos, ante lo cual el docente Cesáreo Edmundo Navarro Cruz se ha convertido tácitamente en vocero.“A la comunidad estudiantil de la Secundaria Técnica Industrial número 67, se les informa que seguimos en espera del dictamen y de las indicaciones del Secretario de Educación, profesor Zenyazen Escobar García, para reanudar las clases en nuestra escuela, una vez que tengamos la fecha se les comunicará de manera oficial a través de este medio”, difundió Navarro.Mientras tanto, los alumnos mencionan que no se les ha informado si habrá recuperación de las clases perdidas, además de que tampoco se les ha indicado si se habrá de posponer el periodo de exámenes trimestrales, mismos que deberían empezar a aplicarse en esta semana.