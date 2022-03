“¿Sí me escuchan?”: Las vergonzosas sesiones virtuales de los Diputados de Veracruz

Tras casi dos años sesionando vía remota, los diputados del Congreso de Veracruz han evidenciado múltiples fallas técnicas y algunos ni siquiera han procurado contar con una buena conexión a Internet para participar en las plenarias.Desde sus coches, sus casas, restaurantes e incluso desde autobuses, los legisladores pretenden llevar a cabo las sesiones legislativas, particularmente de esta nueva integración, donde la vía remota ha sido una de las herramientas más recurrentes.Incluso en la última sesión del viernes 3 de marzo, en la quinta sesión ordinaria del primer receso, se registró un retraso de media hora, ya que la presidenta de la Mesa Directiva, Cecilia Josefina Guevara Guembe, tuvo problemas técnicos de audio.“Diputada presidenta, se escucha muy cortado”, le señaló la priista, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, entre otros diputados, después de que la imagen de Guevara Guembe se quedó “congelada”.“Vamos a repetir para dejar constancia de que sí se escucharon bien los turnos voy a repetir los turnos, por favor”, excusó la morenista, luego que los legisladores le informaron que no se escuchó la lectura que hizo respecto a la correspondencia recibida.Sin embargo, también en la segunda, tercera y cuarta sesiones de la Permanente ha quedado evidenciado que además de que no cuentan con un buen Internet, tampoco se preocupan por sesionar desde un lugar adecuado.La propia Presidenta de la Mesa Directiva ha sido la que más ha tenido la peor conexión a Internet, pues en las sesiones su imagen se quedaba congelada por varios minutos, sin escucharse sus intervenciones.En la del 25 de febrero, incluso tuvo que moverse de lugar, abordar su vehículo pero con el mismo problema de conexión, que prevaleció prácticamente durante toda la sesión.Lo anterior causó gracia en todos sus compañeros, especialmente en la morenista Perla Eufemia Romero Rodríguez, quien de pronto se cubría la cara para esconder la risa.Otra diputada que ni siquiera se encontraba en un recinto adecuado fue Magaly Armenta Oliveros, de MORENA.La legisladora iba viajando en un autobús a la hora de la sesión, como lo evidenció la misma cámara de su celular; por su parte, la panista Nora Jessica Lagunes Jáuregui se encontraba en un restaurante.Solamente Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y Paul Martínez Marie se encontraban en sus oficinas del Congreso del Estado.Previamente, en la tercera sesión ordinaria, los diputados nuevamente no respetaron la solemnidad del acto. La morenista Magaly Armenta Oliveros tuvo que ser silenciada pues estaba platicando mientras la Secretaria de la Mesa realizaba el pase de lista.Nuevamente, la conexión de la Presidenta fue la que tuvo mayores fallos, pues lo mismo se perdía su audio que su imagen.“Voy a repetir el dos porque se me está yendo la señal, una disculpa. Oigan una disculpa me está fallando el Internet”, repitió la legisladora.“Diputada Presidenta no se escucha, no sé si los demás escuchan pero yo no logro escuchar”, espetó Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre.Esta vez fue Elizabeth Cervantes de la Cruz, de MORENA, la que iba sesionando en su vehículo.En la cuarta sesión, los problemas los enfrentó Ángeles Aguirre, la secretaria de la Mesa.—¿Sí me escuchan, Diputada Presidenta?—¿Diputada? Ya no le escucho. Bueno.—Diputada presidenta, ¿sí me escucha? —volvió a preguntar para que unos minutos más tarde se normalizara la conexión.En una de las sesiones, el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, incluso señaló que es difícil dar seguimiento a los puntos del orden del día por esta situación.