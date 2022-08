“Sí son restos de nuestra hija”, reconocen padres de Viridiana; Gobernador debe explicación

Luego de que un segundo peritaje confirmó que los restos hallados en Chachalacas son de Viridiana Moreno Vásquez, su familia anunció que ahora su objetivo será hacer justicia, cuestionando la versión de que “estaba resguardada” o si participaron servidores públicos para perpetrar una desaparición forzada.Mediante un comunicado, Aurora Vásquez y Enrique Moreno, padres de la víctima, señalaron que fue el propio gobernador Cuitláhuac García quien el 19 de mayo señaló ante medios de comunicación que su hija no estaba desaparecida, sino “resguardada”.“Fue tal nuestra alegría al escuchar las palabras de nuestro Gobernador, que de inmediato enviamos un mensaje por las redes sociales para agradecerle su apoyo y pedirle que nos devolviera a nuestra hija. Pero pasaron las horas y regresamos del júbilo a la decepción, a la desconfianza y al más doloroso pesimismo”, expusieron.No obstante, los deudos explicaron que la Fiscalía General del Estado no quiso recibir la denuncia para investigar el delito de desaparición forzada, negándoles un derecho fundamental. Además, tampoco han facilitado el resultado del primer peritaje.“Acrecentó las dudas sobre su actuación, que nos sugiere que algo pretenden ocultar, o que a alguien pretenden proteger”.Respecto al feminicida serial Greek “N”, aseguran que se debe aclarar si en el crimen participaron servidores públicos y si existió el delito de desaparición forzada.Los padres recordaron que antes de tener el resultado del segundo peritaje, la Fiscalía presentó a Greek “N” atribuyéndole el carácter de presunto responsable del secuestro y homicidio, entregando los restos humanos hallados en Chachalacas a quien era su concubino, pero sin informar ni consultarlo con ellos.De acuerdo con Enrique Moreno y Aurora Vásquez, sólo con una investigación a fondo podrán encontrar una explicación a las palabras del gobernador Cuitláhuac García.“El peso de las pruebas científicas nos ha dado la certeza de que, en efecto, nuestra hija fue víctima de manos criminales. Hoy nuestra lucha es por la verdad y la justicia, y no pararemos hasta que se conozca la identidad, no sólo de quienes le arrebataron la vida, sino de los que hicieron todo lo posible por ocultar los hechos”, añadieron.Señalaron que, desde la desaparición de Viridiana, el 18 de mayo, su objetivo era encontrarla con vida, pero ahora será hacer justicia.En el comunicado igualmente agradecieron la ayuda de su defensor, Tomás Mundo Arriasa, así como de los grupos de la sociedad civil, mujeres altruistas y diputadas locales, quienes permitieron incorporar a un perito forense enviado desde la Ciudad de México, quien tuvo acceso a los restos humanos presentados por la Fiscalía de Veracruz, para realizar un nuevo examen.“Lo primero que nos dijo este perito externo fue que se requería no sólo la revisión científica de los restos hallados, sino la realización de un metaperitaje, esto es: comparar los datos hallados y los protocolos aplicados en esta segunda revisión, con lo realizado por el área de Servicios Periciales de Veracruz. Hasta ahora, la Fiscalía se niega a proporcionarnos el expediente de su propio examen pericial.“El estudio que la Fiscalía hizo en tres días, ocupó más de un mes en la Ciudad de México. Lamentablemente el resultado fue el mismo: sí son los restos de nuestra hija”.