“Sin ellas no sirve esto”: En Xalapa, el Día sin Mujeres paró negocios y escuelas

“Ni palabras que duelan ni miradas que ofendan”, se lee en un cartel de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), en Xalapa.



“Educamos para erradicar la violencia”, dice una lona afuera del bachillerato matutino Ricardo Flores Magón, popularmente conocido como “Oficial B”.



Este 9 de marzo, en la capital del Estado, el Día de Mujeres fue diferente para todos. En dicha facultad sólo acudieron estudiantes varones; en el plantel de enseñanza media optaron por cerrar sus puertas.



Lo mismo pasó con negocios de todos los giros a lo largo y ancho de la ciudad, incluyendo las grandes plazas comerciales.



Tiendas como iShop y Mixup se colgaron letreros mostrando su compromiso con la igualdad de género.



Aseguran que no hay distinciones de salario y por ello se suman al 9 de marzo, de manera solidaria, al igual que la empresa Vanity y locales como Berllano, en donde prácticamente sólo hay trabajadoras.



Zonas de servicio como la de perfumes en negocios como Liverpool estuvieron libres de mujeres por la mañana. Otros locales en centros como Plaza Américas también se sumaron y optaron por cerrar sus puertas.



En la mayoría se pusieron letreros avisando a sus clientes que este día prefirieron parar.



En el primer cuadro de la ciudad fueron varios los establecimientos que se solidarizaron con el Día Sin Mujeres.



“El lunes 09-03-2020 permanecerá cerrado en apoyo al paro nacional”, dice una cartulina afuera de este negocio, en el centro de Xalapa.



La zona de mercados también se vio detenida por los negocios que no abrieron sus cortinas, aunque la mayoría dejaron a sus empleadas laborando con normalidad.



Algunas llevaban listones morados en el pelo o iban con blusas y suéteres del mismo color.



En Casa Ahued las cajas fueron atendidas por varones y todos portaban un listón morado en el hombro. Otros negocios pusieron moños en sus puertas, como Farmacias Similares.



En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sí hubo trabajadoras, pero optaron por colocar mensajes contra la violencia de género en el barandal de sus instalaciones.



En el centro de las oficinas de Hacienda pusieron una cruz morada con un moño negro y la figura de México simulando a una mujer herida.



En otra escuela, como el COBAEV 35, el alumno David Alejando Cuevas dijo que tuvieron un día anormal en el que no se sintió cómodo. Aunque los hombres llegaron a las aulas no tuvieron clases, ante la falta de profesoras.



“La mayoría de nuestros maestros son mujeres y la verdad sin ellas no sirve esto”, opinó.



Consideró que lo que hace falta es educación para erradicar la violencia hacia las mujeres, sin importar cuestiones políticas.



Por su parte, la directora María del Rocío Coxca Guarneros descartó que vaya a haber sanciones o represalias a las maestras o alumnas que no acudieron.



“La idea es visibilizar que sufren las mujeres y se respetan todas las formas de expresión (…); lo que pedimos es respeto”, dijo la profesora.