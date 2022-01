“Surada” tira árbol en Alameda de Orizaba, también cables y ramas

Luego de la “surada” registrada en Orizaba, las afectaciones son menores, no se reporta daño a personas o daños a servicios estratégicos municipales, sólo caída de árboles y suspensión de energía eléctrica de manera intermitente.La coordinación de Protección Civil informó que estuvo haciendo recorridos desde el inicio de este día, toda vez que había presencia de rachas moderadas a violentas de viento en vialidades y zonas determinadas de incidencia por caída de árboles.Y luego del recorrido se encontró de manera general: ruptura en sistema de cableado de transmisión de voz y datos, caída de rama sobre vialidades y derecho de servidumbre, de pasos peatonales urbanos, así como cortes de energía eléctrica intermitentes.Dentro de los daños a la infraestructura municipal está la caída de árbol en la Alameda Central, sobre kiosco del área de juegos infantiles, por ello se delimitó el área para su atención, sin embargo, se mantienen los recorridos y atención a daños en lo particular y en lo general.PC informó que no se reportan lesionados, ni fallecidos, ni daños a servicios estratégicos municipales y no se activaron refugios temporales pues no fue necesario.