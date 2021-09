¿Te gusta la TV? IFT licitará 2 estaciones de televisión en Veracruz

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció las licitaciones de dos canales de televisión pública en el estado de Veracruz, a convocarse en 2022.



Lo anterior, dentro del “paquete” de 41 canales de televisión de uso público en todo el país, con cobertura en Aguascalientes, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y la entidad veracruzana.



Aparte de los dos canales de televisión pública, el IFT anunció la próxima asignación de la radio AM de Huayacocotla, bajo el régimen de uso social e igual dentro de un paquete de tres estaciones comunitarias de Hidalgo, Jalisco y Veracruz. Bajo este supuesto, los interesados pueden presentar solicitud de concesión del 2 al 13 de mayo y el 3 al 14 de octubre del año entrante.



En cuanto a los canales de televisión de uso público, el IFT contempla uno con servicio en Córdoba y Orizaba, en la banda Ultra High Frecuency (UHF) con un radio de cobertura máxima de 35 kilómetros.



El otro da servicio a Xalapa, Poza Rica y Veracruz, con un radio de cobertura de 45 y 150 kilómetros, en la banda UHF. Los interesados deberán presentar solicitudes de concesión del 7 al 18 de febrero y del 5 al 19 de septiembre de 2022.



Hay que recordar que el IFT lanzó el 14 de agosto las licitaciones de 6 estaciones en Frecuencia Modulada y 6 en Amplitud Modulada dentro del servicio comercial.



En FM corresponden a las estaciones 95.5 de Potrero del Llano (coordenadas 210448, 974349) la 99.9 de Naranjos (212050, 974100); la 94.3 de Tamiahua (211646, 972649); la 88.1 de Tantoyuca (212106, 981348) y la 95.1 de Tuxpan (205731, 972251); todas en FM.



En AM se licitaron la frecuencia 1330 de Álamo y Tuxpan de Rodríguez Cano de 5,000 watts de potencia; la 1160 de El Progreso, Martínez de la Torre, Misantla y San Rafael con 5,000 watts de potencia; la 1090 de Pánuco y Pueblo Viejo con 5,000 watts de potencia y la 840 de Papantla con mil watts de potencia.



Así como la 1180 AM de Xalapa, de mil watts de potencia, la 1540 AMA de Naolinco con 10,000 watts de potencia y la 88.1 FM de Coatzacoalcos.