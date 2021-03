“Temo por mi vida”, señala morenista precandidato a la alcaldía por Medellín de Bravo

Enrique Trejo Morales, precandidato a la alcaldía de Medellín por MORENA, dijo temer por su vida y por la de su familia, aseguró haber recibido amenazas hacia su persona y responsabilizó de ello a su oponente Marcos Isleño Andrade, quien, en fórmula con MORENA, es abanderado por el PVEM.



Trejo Morales, quien mencionó ser fundador en el municipio del partido marrón, señaló que ya interpuso una demanda ante la Fiscalía y ante el OPLE, responsabilizando al expriísta y exalcalde Marcos Isleño.



“El día 16 de marzo para ser exactos, recibimos unos mensajes de amenazas, se interpreta que es por la situación política que se está viviendo en todo el Estado, fueron mensajes de texto que me enviaron donde me amenazaban. El segundo mensaje fue un poco más implícito hacia mí familia”, señaló.



Por lo anterior señaló que tuvo que sacar a su familia de su casa.



El 18 de marzo, Marcos Isleño también interpuso dos denuncias en contra del morenista, lo cual en rueda de prensa el día de hoy Trejo tachó de premeditado.



Trejo Morales informó que buscó la protección y el amparo de la justicia federal ante cualquier ejercicio de la Fiscalía estatal por las denuncias presentadas en su contra por Marcos Isleño.



También comentó que por dedicarse toda su vida al sector empresarial y con la intención de cuidar su integridad por las recientes amenazas, pidió apoyo al Gobierno del Estado, la cual asegura fue otorgada, por lo que en futuros días contará con seguridad por parte de la dependencia de la SSP.



Por último, dijo que parará momentáneamente sus actividades para contender por la alcaldía, pero que no renunciará de manera definitoria, sino que esperará los resultados de la encuesta las cuales se darán a mediados del mes de abril, concluyó Trejo Morales.