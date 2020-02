“Tenemos muchos niños sicarios”, lamenta Arzobispo de Xalapa

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, dijo que si todos los ciudadanos cumplieran con lo que dictan los mandamientos, vivirían en un ambiente lejos de secuestros, inseguridad, ideologías de género, adulterios y demás situaciones negativas.



"Nuestra sociedad sería distinta, sería diferente, y no tendríamos ese dolor que pasamos en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro ambiente".



En ese sentido, durante la homilía dominical, aseguró que cuando una persona asesina, es porque detrás hubo enojos, insultos y desprecios, por personas que no tienen el alma limpia.



“Dios nos pide que tengamos un corazón limpio, y para llegar a los asesinatos, muchas veces se empieza por el enojo, el insulto, el desprecio. Hoy nosotros vivimos en un ambiente de mucha muerte en distintas circunstancias, tenemos muchos niños sicarios, se los llevan las bandas delincuenciales y empiezan a asesinar”.



Así también, volvió a criticar las reformas que de proponen al Código Civil y que avalarían los matrimonios igualitarios.



"Actualmente la sabiduría del mundo, uno de sus aspectos es la ideología de género, la que dice que no es importante lo natural, sino lo que la persona quiera hacerse. Un niño y una niña no tienen el criterio para eso, y con la ideología de género están imponiendo y las hacen leyes, entonces hasta los papás que son los responsables de los hijos, pues salen hasta perjudicados", concluyó.