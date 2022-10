“Tenemos muy poco apoyo de SEDESOL”: Alcalde de Tequila

El alcalde de Tequila, Jesús Valencia Morales, reveló que el único apoyo que están teniendo este año de parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOL) es la construcción de 9 cuartos-dormitorios para familias vulnerables, sin embargo, hay 3 mil que requieren de este tipo de edificación.En entrevista, explicó que las construcciones de SEDESOL no son viviendas sino sólo cuartos dormitorios.Valencia Morales no coincidió con las declaraciones del secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández, quien consideró que la pobreza no creció entre el 2020 al 2022 en Veracruz."A Tequila el CONEVAL nos sigue considerado en el tema de alta y muy alta marginación, este año tenemos muy poco apoyo de SEDESOL, pues nos liberaron 9 cuartos en una comunidad. Esto es nada a comparación de las más de 3 mil familias que viven con ese tema de pobreza en vivienda".Añadió que el tema de la pandemia ocultó mucho, pero ahora que se está activado todo, se comienza a reflejar la situación. "Vemos lo que nos pide la gente en cuestión del agua, lámina y de vivienda que son los tres principales rubros y ya no se diga en caminos, Protección Civil, electrificación que hace falta mucha ampliación".