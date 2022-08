“Teporochos” alarman a vecinos de la colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos

Según lugareñas, un “nido de delincuentes” y adictos al alcohol y los enervantes es en lo que se ha convertido la esquina a las afueras de una tienda de conveniencia en la colonia Hernández Ochoa, justo frente al parque La Noria de Coatzacoalcos.Vecinas denunciaron que los hechos que se suscitan en el lugar van desde asaltos hasta la falta de respeto a transeúntes, debido a un grupo de "teporochos" que se reúnen todos los días en una jardinera afuera de la tienda Bama, ubicada en Colón y General Anaya.Luz Victoria Ramos narró que el sitio es propicio para la delincuencia, pues no hay alumbrado público."Lo que pasa que ahí en el Bama se junta mucha gente como “teporochos”, delincuentes que cuando venimos a comprar aprovechan a asaltar cuando salimos y es que tenemos un problema con el alumbrado público, solo tenemos una lámpara en General Anaya. Los “teporochos” están pendientes cuando sales, para poder asaltar, te piden una moneda y si no se las das caminas y ahí afuera te están asaltando", detalló.Pidieron a la autoridad pertinente desalojar a este tipo de personas del sitio y además que los rondines policíacos se apliquen, pues lamentó que aunque en la esquina del parque La Noria haya una caseta de policías, el personal presuntamente s se la pasa encerrado y no sale a hacer recorridos.Explicó que durante un evento en el parque solicitó a la Policía Estatal tomar cartas en el asunto, mismos que se comprometieron a atender el tema."Hablamos con la Policía Estatal y nos dio una chica su número directo para poder atendernos personalmente. Porque vienes a ver a los municipales y están con su refresco y nos dicen, sí ahorita voy y no van, de ahí no salen a dar la vuelta. Tres veces me han asaltado, queremos que el Bama no se llene de estar personas", concluyó.