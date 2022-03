¡Tiembla en Veracruz! Evacuan edificios en Xalapa

La tarde de este martes, un temblor fue perceptible en Xalapa, por lo que comenzaron a ser evacuados edificios de Gobierno en el Centro y otros puntos de la Capital del Estado.De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 13:35 horas al noroeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca y fue de magnitud 5.2.También se reportó que fue percetible en Orizaba y Córdoba, donde algunos ciudadanos desalojaron inmuebles.La Secretaría de Protección Civil del Estado se coordinó con direcciones municipales para revisar lo ocurrido y determinar su hubo algún tipo de afectación.Hasta pasadas las 14:00 horas, no se contaba con registro de daños, heridos o víctimas fatales, mientras que instalaciones estratégicas como Laguna Verde, los aeropuertos de “Heriberto Jara” en Veracruz, el “Canticas” en Minatitlán, las plantas de PEMEX, las presas de la CONAGUA y hospitales operaban sin novedad.En Xalapa, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que labora en sus oficinas de la calle Zaragoza, así como trabajadores que prestan sus servicios en el Palacio de Gobierno, fueron evacuados como medida de precaución.Segundos después de percibirse, las unidades internas de la SSP y SEGOB procedieron a desalojar a los empleados que se concentraron en la explanada de la Plaza Lerdo, donde permanecieron por espacio de 20 minutos.El procedimiento generó que de detuviera el tránsito vehicular por el centro capitalino, lo que provocó la molestia de algunos automovilistas quienes quedaron "atrapados" sobre la calle Enríquez, mientras los burócratas caminaban hacia la zona de reunión.El resguardo también se dio en la pequeña explanada del parque Juárez, a un costado del Palacio de Gobierno; y si bien la parte más amplia de este lugar es usada normalmente por los trabajadores de la Alcaldía Capitalina, en esta ocasión no se observó desalojo del Palacio Municipal.Elementos de Tránsito del Estado apoyaron en las labores de movilización de los trabajadores, quienes minutos antes de las 14:00 horas regresaron a sus puestos de trabajo.Al final de la movilización se observó una ambulancia en la zona, a la espera de cualquier emergencia que se pudiera presentar; pero que tras la orden de retornar al trabajo, no se registró alguna situación de pánico o crisis nerviosa, ni accidentes viales.Las unidades de Protección Civil de Coscomatepec, Fortín y Córdoba informaron que se evacuaron los Palacios Municipales como parte del protocolo de seguridad.Elementos de Protección Civil municipal supervisaron los edificios públicos y descartaron algún daño estructural, asimismo los empleados actuaron con calma y respetaron las recomendaciones para evitar un incidente.Pidieron además que, ante cualquier afectación, se reporte al 911.Mientras, realizarán recorridos de supervisión para detectar si hubo daños estructurales en los edificios más antiguos.Con información de Claudia Montero, Apolinar Velazco, Adriana Luna