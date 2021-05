“Tiempo Mexicano”: 50 años después” (III)

“Tiempo Mexicano” escrito hace medio siglo y actualizado en 1994, aún es vigente. Ofrece conceptos útiles para interpretar el México del 2021, año circular de nuestra historia que marca quinientos años de la conclusión de la Conquista, doscientos de la Independencia y 100 años de la Revolución. Fuentes se pregunta: ¿acaso tales etapas ya concluyeron o aún conviven simultáneamente entre nosotros? Su obra nos permite descifrar nuevas circularidades, regresos a lo transitado sin éxito y caminos alternos no explorados cabalmente.



Los reclamos de equidad social, seguridad, justicia y rendición de cuentas recién volvieron a tocar las puertas de la nación, con tal fuerza, que una gran mayoría de mexicanos exigió que se afrontaran en serio. ¿Cómo podemos asegurarnos que lo hecho en esta generación trascienda de tal manera que dentro de cincuenta años la ciudadanía y los historiadores la califiquen como una etapa superada? No hay que olvidar lo que Fuentes enfatiza: la verdadera transformación nacional implica el desarrollo de las máximas capacidades de cada miembro de la comunidad y no sólo dádivas que inhiban la construcción de un país fuerte y de una auténtica vida en democracia participativa, justa, gratificante, plena para todos.



El papel trascendente de la educación, la cultura y la participación ciudadana fue un tema recurrente en sus análisis y propuestas: “No tenemos excusas para no emplear nuestro abundante, enérgico e inteligente capital humano para llevar a cabo una transformación radical de nuestras sociedades en favor de la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, las comunicaciones y el respeto ciudadano. No debemos esperar a que se nos conceda nada desde arriba”.



Y si consideramos algunas de sus palabras como profesías, ¿con cuál escenario de futuro nos quedamos?.



Por un lado está el del resurgimiento después de la fatalidad: “Creo que vamos hacia algo como el siglo XIII, la peste, la muerte negra y quizá después un renacimiento. Es una visión apocalíptica, pero todo indica que las cosas andan muy mal. Y todas las instituciones están en crisis y en una transformación muy veloz, imprevisible y quizá indomable, que va a presentar desafíos tremendos en los próximos 50 años”. Y por el otro, tenemos su escenario promisorio: “Los soles siempre están en proceso de extinguirse para dar nacimiento a un nuevo sol, y yo espero que en el siglo XXI haya un sexto sol de México que sea el sol de la democracia, de la justicia y del bienestar para nuestros compatriotas”. Sin duda, la última palabra la tenemos los mexicanos.



Entonces, nuestro esfuerzo colectivo debe centrarse en una transformación nacional que garantice una educación que potencie las capacidades de cada mexicano, la mejor salud, alimentación y seguridad para todos, el trabajo emprendedor, los servicios públicos de calidad, una comunicación que enaltezca la cultura, así como la participación activa de una ciudadanía formada e informada.



La historia universal y la de México nos enseñan que las grandes proezas sociales se construyen acumuladamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, nuestra incipiente vida democrática nos hace ver que debemos corregir el camino porque todos los gobiernos y partidos políticos de esta etapa han fallado en la construcción de la proeza nacional que requerimos. El ego del poder, la actitud revanchista, la cooptación ilegal o el abandono y destrucción de lo hecho antes, no sólo han sembrado ruinas escandalosas en el territorio nacional, sino lo peor, la sensación en el ánimo del mexicano de que no tenemos remedio. ¿Por qué hemos permitido que esos vicios del poder estén por encima del bien común y de la rendición de cuentas públicas?.



La octava edición de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, ahora en modalidad virtual, reflexionará sobre la obra “Tiempo Mexicano” y sus aportes con el fin de entender mejor nuestro presente y vislumbrar con mayor claridad el futuro.



La cátedra se dividirá en tres mesas: Tiempo Histórico, Tiempo Político y Tiempo Cultural.



En la primera mesa se abordarán los procesos históricos que Fuentes trata en su obra con la finalidad apremiante de entender nuestro presente y encontrar respuestas a los múltiples desafíos que tenemos hoy en día. Carmen Iglesias, Presidenta de la Real Academia de Historia de España, el historiador y escritor, Héctor Aguilar Camín, y el sociólogo, escritor y académico Roger Bartra, con la moderación de Víctor Arredondo, aportarán elementos al respecto.



En la mesa 2, Tiempo Político, Sergio Aguayo, activista a favor de los derechos humanos, alentará el intercambio de ideas entre el especialista en democracia, José Woldenberg, la investigadora y autora, Soledad Loaeza, el escritor y periodista Federico Reyes Heroles, y el joven académico y tesista sobre Carlos Fuentes, Jovany Hurtado. Aquí, el enfoque se centrará en los conceptos de democracia y ciudadanía, un modelo inacabado y en peligro de regresiones.



En la mesa 3, Tiempo Cultural, Alexandra Saavedra, Coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de la UNAM, moderará las participaciones de la investigadora Liliana Weinberg, el académico y escritor Hernán Lara Zavala, la estudiosa de la obra de Carlos Fuentes y escritora Georgina García, y del catedrático, investigador literario y autor, Julio Ortega. Aquí se partirá de la base de que así como la política desune y la historia es el espacio de los puntos que nunca coinciden, la cultura se convierte en el puente de unión que le da espacio a la pluralidad de ideas.



El programa se dividirá en dos días. El martes 18 de mayo a las 10:00 am, se realizará la sesión inaugural con la participación de la Rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, y de la periodista y promotora de la cátedra, Silvia Lemus. Inmediatamente después, se llevará a cabo la mesa 1, Tiempo Histórico. El miércoles 19 de mayo a las 10:00 am se llevará a cabo la mesa 2, Tiempo Político y a las 11:30 am, la mesa 3, Tiempo Cultural.