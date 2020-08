“Tiempos difíciles” por COVID no cancela ayuda a niños con cáncer, en Orizaba

La ayuda para los infantes con cáncer no se ha detenido de parte de la Asociación Orizaba Propone A.C. (AOPAC), a pesar de que los gastos cada vez son más difíciles, pues este año no se realizó la Feria Expori que es de donde se obtienen recursos económicos.



A través de un mensaje que han dado quienes conforman AOPAC y el Patronato de la Feria Expori, expresaron que este año "está siendo muy difícil para nosotros, las puertas de Expori Feria Nacional están cerradas pero sabemos que es por nuestro bien y por nuestra salud".



Asimismo se destaca que se han sentido impotentes, ya que el mayor sustento para el tratamiento del Programa de Niños con Cáncer que auspicia la Asociación Orizaba Propone proviene del dinero de esta agrupación, pero sobre todo de quienes acuden año con año a la feria aportando a esta noble causa.



"Estamos en tiempo difíciles, sin embargo no dejamos en ningún momento a nuestros niños AOPAC. Hoy más que nunca seguiremos cumpliendo el compromiso de su tratamiento oncológico, sus viáticos, sus estudios laboratoriales y de imagenología, sus despensas, y en todo lo que les podamos apoyar".



Finalmente el mensaje afirmó que seguirá esta asociación trabajando para la diversión de todos, pero sobre todo para estos niños que están librando una lucha contra el cáncer. "Queremos darles amor que cura".