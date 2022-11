Padres de familia de la Escuela Telesecundaria General de Amatlán de los Reyes tomaron el plantel para exigir informe sobre el uso del dinero proveniente de las cuotas escolares, eso porque sospechan de presuntos desfalcos por parte de la asociación de padres de familia (APF).A temprana hora cerraron los accesos a la escuela para pedir que el presidente y la tesorera rindan cuentas.Explicaron que hay un gasto de 17 mil pesos por instalación de cámaras de vigilancia. Sin embargo, al pedir informes con el dueño de la empresa, éste indicó que el costo fue de 8 mil pesos.Los inconformes criticaron que los miembros de la APF no rinden cuentas ni explican por qué el costo fue más elevado.Señalaron estar cansados de que no haya cuentas claras y las cuotas de las inscripciones no se apliquen para beneficio del plantel.