“Traición” de Rodrigo García al PAN no daña su amistad con Sergio Hernández

El diputado local y antiguo coordinador del grupo legislativo del PAN en el Congreso del Estado, Sergio Hernández Hernández, dijo que Rodrigo García Escalante es su amigo y no se arrepiente de haberlo invitado a la bancada pese a que ahora vota a la par de MORENA.



Cabe recordar que García Escalante llegó a su primer periodo como legislador por el PVEM, partido que abandonó para sumarse a un grupo mixto, al cual también dejó para sumarse a la bancada del PAN en la anterior LXIV Legislatura.



En fechas recientes, el legislador comenzó a votar a la par de la fracción mayoritaria morenista, por ello fue excluido por Omar Miranda y este jueves optó por renunciar al grupo.



“Rodrigo es mi amigo, no lo puedo negar pero cada uno es dueño de sus propias decisiones”, declaró Hernández, quien lo sumó al grupo del PAN en el pasado Congreso, cuando fungía como coordinador.



El diputado del PAN opinó que la política tiene que ser un servicio profesional en donde todos puedan debatir.



“Pero cada uno toma sus decisiones y cada quien asume sus consecuencias (...) Yo hablaré por mí, por mi trabajo y mis acciones, no por las de los demás”, añadió.