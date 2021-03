“Un maldito infierno”: Sandra desapareció en Xalapa, presunto implicado quedaría libre

Un Juez de Control del fuero común dejó en libertad a José Antonio “N”, implicado en la desaparición en 2012 de la estudiante de la Universidad de Xalapa, Sandra Jennifer Giraldi Hernández, de entonces 23 años.



Por lo anterior, familiares y colectivos protestaron la noche de este domingo en la avenida Ruiz Cortines, en la fachada de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), contra dicha acción y en donde en ese instante, personal ministerial interrogaba a José Antonio en calidad de sospechoso.



“¡No me voy a dejar vencer y no me voy a vencer. Porque Sandra está viva y si no lo está que él lo diga porque es un maldito infierno que le quiten un hijo de esta manera!”, expresó Graciela Hernández, madre de la joven desaparecida el 14 de septiembre de 2012 en su trayecto a la Universidad.



Graciela acusó que el ahora liberado se ofreció a acompañar a Sandra Jennifer a la UX y desde entonces, no existen rastros del paradero de la chica.



“Porque hay testigos que la vieron subir, que él se fue con ella a bordo de un taxi, hay muchas cosas en la carpeta en las que él aparece allí”, dijo.



Por ello, pidió al juez encargado del caso "darle una segunda leída" al expediente de la desaparición de Sandra, aunque no se ofrecieron detalles del contenido.



“Yo necesito saber qué hizo con mi hija ese delincuente que está allí adentro y que gracias a la Federación lo están interrogando y por eso lo tienen allí si no estuviera sentado viendo la televisión después de nueve años de estar buscándolo”.



Dijo que como víctima, a ella no se le notificó de la aprehensión, audiencia inicial ni de la fianza fijada a favor del implicado, y con la que este salió libre



Tras ser notificados de la liberación, la mujer dijo que avisaron a los ministeriales federales es esto, por lo que ejecutaron una orden de aprehensión por estos mismos hechos.