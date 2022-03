“Vale Queen” otra contendiente a la corona de este Carnaval

“El carnaval de Veracruz siempre ha sido un orgullo de nosotros los jarochos”, considera Valeria Rangel “Vale Queen”, quien ahora se suma como candidata para competir por la corona de esta festividad.“Vale Queen” tiene 30 años de edad, es bailarina, influencer y madre.Reconoció que desde hace 13 años ha sido parte del carnaval de Veracruz yaunque debido a varios comentarios negativos de las redes sociales sobre ella había pensado en no registrarse, finalmente decidió hacerlo y la respuesta de apoyo la sorprendió.“Estoy muy contenta por la respuesta de la gente, la verdad no la esperaba, en redes sociales hay rumores, la gente ataca, te desmoraliza, te dan ganas de tirar la toalla”, dijo la candidata.Este miércoles se hizo oficial su registro como aspirante a la corona. Con el distintivo “amarillo” y a bordo de una camioneta Hummer, realizó su primer papaqui acompañada de un gran número de seguidores.Para Valeria, decir que el Carnaval de Veracruz requiere de alguien que ayude a reactivar la economía y atraer el turismo, no tiene mucha razón.Desde su visión, considera que esta fiesta nunca ha necesitado de nadie para ser la más alegre del mundo.“Siento que están desvalorizando las fiestas al decir que el carnaval más alegre del mundo necesita de alguien para que la gente venga, tenga turismo y flujo económico, pues yo pienso que el carnaval nunca ha necesitado de nadie además de sus comparsas, batucadas y todo; el Carnaval no necesita de nadie, ¡de la reina claro que sí!”, dijo.A diferencia de otras candidatas, Vale Queen ya es mamá aunque, según el Comité de Carnaval, anteriormente no se permitía que las aspirantes tuvieran hijos.Orgullosa de ser madre, llegó con su pequeño al papaqui porque “ante todo, no hay que dejar a la bendi”, expresó.Vale Queen señaló que con motivo de recaudar recursos usará centros nocturnos para realizar shows y eventos. En su apoyo llegaron sus ex compañeras bailarinas, conocidas como “las chicas bombastic”, así como la también influencer “Lady Audios”.