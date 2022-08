“Veracruz es para los veracruzanos”: Panista arremete contra la Ley Nahle

Ante la votación de la llamada "Ley Nahle" en la legislatura local, el diputado del PAN Miguel Hermida Copado refirió que los no nacidos en Veracruz no debieran aspirar a la gubernatura del Estado, pues consideró que Veracruz debe ser para los veracruzanos.Reprochó la iniciativa llevada al pleno y que propone modificar el Artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, para permitir a una persona no nacida en Veracruz ser candidata a gobernar la entidad, cuya resolución se obtuvo en cuestión de unas horas.El legislador panista reconoció que la actual legislatura de la que forma parte es de las más improductivas del país, pero activas en temas que así convienen a MORENA.“El Congreso del Estado con mayoría de MORENA ha puesto en vergüenza el nombre de Veracruz, transformándolo en una de las legislaturas más improductivas del país, pero como lo acabamos de evidenciar, sólo son improductivos cuando se tienen que poner a trabajar por el bien de los veracruzanos, pero cuando se trata de caprichos, ambiciones, filias y fobias del régimen de MORENA o del propio gobernador, entonces sí resuelven hasta en horas”, dijo.Anticipó su voto en contra de modificar la ley para favorecer a personas ajenas al Estado. Resaltó que en Veracruz hay talento de sobra en 8 millones de habitantes.“De nuestra tierra han salido presidentes de la República, beisbolistas, futbolistas, grandes compositores, cantantes, hay talento de sobra; no permitiré que menosprecien el valor y el potencial de las y los veracruzanos para dar cabida a personas ajenas a nuestra identidad, sólo por el hecho de ser los consentidos del Gobernador Cuitláhuac”.Hermida Copado reclamó qué hay temas prioritarios en el Congreso Local qué están detenidos y aunque son de interés para los veracruzanos, no para los representantes morenistas.