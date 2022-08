“Vergüenza”, que el INE haga favores políticos a dirigente de un partido: Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez exigió la renuncia del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, por supuestamente hacer favores al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”.“Si no renuncia nos quedará claro que el INE ya sólo sirve para que los consejeros se embolsen una millonada de dinero y le sirvan favores al mejor postor”, expresó durante conferencia de prensa.Luego que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, diera a conocer presuntos acuerdos entre el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas y el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, para la modificación de los estatutos de ese partido y para que los diputados federales del tricolor junto con sus aliados, aprueben el presupuesto anual, García Jiménez definió como “una vergüenza” que se generen este tipo de acuerdos."Es una vergüenza que el INE le haga favores al presidente de un partido para favorecerlo políticamente", señaló el mandatario.Expuso que con ello queda demostrado que la imparcialidad del INE no existe, por lo cual pidió la renuncia de Lorenzo Córdoba.Cabe recordar que, en diversas ocasiones García Jiménez se ha pronunciado en contra por las sanciones que el INE ha aplicado a militantes y figuras representativas de MORENA, ya sea por un posicionamiento o reuniones, por lo cual también pidió que se impongan medidas cautelares al presidente del Instituto.Cabe mencionar que este martes, en su programa “Martes del Jaguar” que transmitió desde sus redes sociales personales y en su domicilio particular, Sansores San Román “adelantó” la difusión de las conversaciones vía WhatsApp entre Moreno Cárdenas y Córdova Vianello, que datan del 13 de noviembre de 2019 en que el dirigente priista le manifiesta todo su apoyo.A decir de García Jiménez, con la revelación de mensajes que intercambiaron el presidente del PRI, “Alito”, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quienes fueron exhibidos por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, “queda demostrado una vez más que la actual estructura del INE opera para favorecer los intereses particulares del Presidente del PRI”.De igual modo, sostuvo que es una vergüenza política que, a estas alturas de la lucha por una mayor democracia en el país, el INE opere para los intereses obscuros del Presidente del PRI. “No sólo se violenta la imparcialidad del INE, deja en duda la certeza con que debiera blindar la democracia mexicana y se mancha para siempre dejando su reputación en una sede de favoritismos para algunos pocos partidos”.Lorenzo Córdova debe renunciar para que se dé paso a una investigación al interior de ese instituto sobre cuántos y cuáles fueron los favores al presidente del PRI, Alejandro Moreno, insistió.“Al pueblo ya no le funciona este instituto para seguir construyendo la incipiente democracia de este país”, asentó el mandatario.Para finalizar, Cuitláhuac García exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a tomar cartas en el asunto y acelerar la reforma electoral que transforme al INE de manera urgente.