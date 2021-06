“Viajes, gastos, excesos”; denuncian ante FGR a Presidente del TEJAV

El magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TEJAV), Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, fue denunciando ante la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestamente incurrir en enriquecimiento ilícito.



En el recurso interpuesto el pasado 10 de junio y dirigido al titular de la instancia ministerial, Alejandro Gertz Manero, se le acusa de llevar a cabo “diversas actividades vulnerables Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, que podrían ser constitutivos de dicho delito, sancionable por el articulo 224 del Código Penal Federal.



La denuncia fue presentada por José Alberto Rojas Espinoza, y quien involucra también a la supuesta pareja del Magistrado, Karina Morales Fierro, “por su relación económica no bancarizada ni regulada derivado del vínculo sentimental y afectivo que sostienen”.



Asimismo, se le señala de realizar “transacciones no bancarizadas en materia inmobiliaria fuera de toda proporción a los ingresos recibidos en el ejercicio de la función pública”.



A decir del denunciante, guardan relación con el aparente “indebido ejercicio de la administración de justicia relacionado con fondos federales sometidos a su consideración jurisdiccional como Magistrado Presidente del TEJAV”.



Rojas Espinoza expone que en medios de comunicación electrónica y redes sociales, Pérez Gutiérrez “ha exhibido un estilo de vida y gasto familiar desproporcionado a los ingresos derivados de su ejercicio público”, pues junto a su supuesta pareja “ha exhibido viajes, gastos, excesos”, los cuales ha publicado en su perfil de Facebook.



“En las fotos se aprecia al Magistrado Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez y a Karina Morales Fierro en un yate, presuntamente de su propiedad, Sea Ray 55 Sundancer con un costo aproximado de $600,000.00 USD ($12 millones de pesos mexicanos, aproximadamente). En otra diversa foto se aprecian viajes a Las Vegas, Acapulco y Riviera Maya. Lo que, desde luego, se encuentra fuera de toda proporción, ingresos y gasto, dada la exclusividad de su función jurisdiccional, toda vez que no permite el ejercicio de otra diversa profesión”, explica el denunciante.



En el documento enlista además siete viajes al extranjero hechos por el magistrado previo a su investidura en el cargo y nueve más que realizó posteriores a asumir su lugar en el Tribunal, los cuales pide a la FGR que corrobore con la Instituto Nacional de Migración (INAMI).



Con relación a los viajes nacionales, solicita que haga los requerimientos a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de vuelos privados y públicos en los cuales haya abordado el funcionario.



“Lo anterior, a fin de acreditar el elemento objetivo del tipo penal de incremento de patrimonio o legítima procedencia de los bienes, ya que, de un análisis integral del estilo de vida del funcionario denunciado, así como de su pareja sentimental, se puede advertir el desproporcionado incremento de bienes”, reitera en el escrito dirigido a Gertz Manero.



Luego de exponer que el 7 de abril, realizó la misma denuncia por actividades vulnerables ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), insiste que el supuesto incremento desproporcionado “se deriva de la actualización de diversos delitos cometidos por servidores públicos en la revisión indebida de recursos federales, sancionado por el articulo 225 del Código Penal Federal”.



Por lo que el denunciante “califica como hecho notorio” que el TEJAV bajo el cargo de Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez “ha sostenido criterios jurisdiccionales coincidentes en absolver el pago de responsabilidad patrimonial en perjuicio del Gobierno del Estado de Veracruz. Por ejemplo, en septiembre de 2020, dicho órgano jurisdiccional absolvió el pago de 2 mil millones pesos a diversos funcionarios derivada de la Cuenta consolidada 2015”.



Adicionalmente, refiere que denuncia estos hechos presuntamente cometidos por el Magistrado “toda vez que el enriquecimiento obedece a la indebida administración de justicia sobre la vigilancia de recursos federales”.



“También el funcionario denunciado podría actualizar hechos que la ley señala como delitos dentro del fuero local, competencia de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, toda vez que se ha acreditado el abandono reiterado de sus funciones en términos del articulo 316 del Código Penal del estado de Veracruz”.