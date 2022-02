¿Y la SEV? A secundaria de Zongolica le faltan docentes desde hace 5 años

En la escuela secundaria “20 de Noviembre” del municipio de Zongolica, desde hace 6 años los alumnos no tienen docentes en cinco asignaturas. La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ha hecho caso omiso.Padres de familia advirtieron que por ello no es posible la exigencia de regreso a clases presenciales de parte de la dependencia.Al respecto, el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Luis Enrique Amador Reyes, dijo que faltan un promedio de 63 horas por atenderse, por ello los jóvenes tienen muchos tiempos muertos entre clases; varios provienen de comunidades alejadas de la cabecera, pues se trata de una zona serrana indígena.“Muchos maestros se jubilaron y otros más pidieron permisos y se empezó a presentar la problemática, no se había visto tan complicado porque había la opción de interinatos y así cubrían las horas pero este ciclo ya no se permitió, nos dijeron que ya no lo permiten las reglas de operación, ya cubrieron 13 horas pero faltan 60, ya entregamos oficios a través de un enlace pero no tenemos respuestas”.Añadió que los padres hacen un esfuerzo por enviar a sus hijos a la escuela, porque en realidad es un sacrificio para ellos toda vez que viven en comunidades, para que lleguen al centro educativo y no reciban la educación."Nos faltan 16 horas de geografía, 12 horas de historia 2, nueve horas de arte, ocho horas de historia 1, seis horas de vida saludable, seis horas de arte 2, tres horas de inglés y tres horas de artes visuales”.Explicó que la respuesta de la Secretaría de Educación es que no es totalmente su competencia y que a nivel Estado se adeudan 10 mil horas pero no resuelven nada.