“Ya casi no tenemos clientes”: en el Centro de Xalapa, la pandemia pegó fuerte

Comerciantes de Xalapa sufren fuertes afectaciones debido a la pandemia de COVID-19, lo cual se ha reflejado con una baja en ventas de un 60 y hasta 80 por ciento.Elvia Villa Montalvo, del negocio de comida “Pa'ca las Gordas”, ubicado en el centro de la capital veracruzana expresó que desde que inició la pandemia ha bajado la afluencia en el negocio. “Ya casi no tenemos clientes”.Dijo que los protocoles que se han tenido que adoptar como medida para evitar el contagio de este virus ha ocasionado que la gente prefiera retirarse ya que hay quienes no quieren usar cubrebocas e incluso no quieren limpiar sus manos con gel antibacterial, además de que la afluencia de gente en la calle ha disminuido.Comentó que de manera responsable y con la finalidad de cuidar la salud del personal y clientes han tenido que restringir el acceso a su local colocando barreras que les permitan atender con mayor higiene.Además, ofrecen a sus comensales la posibilidad de sanitizar sus zapatos en un tapete especial, así como lavarse las manos con el gel antibacterial atendiendo a sus clientes con el uso obligatorio de cubrebocas.“Las chicas de la cocina todo el tiempo están con el cubrebocas y lavándose las manos constantemente, los proveedores ya ni entran, por fuera hay un lugar para tomar las cosas que nos traen para no contaminar el área”.Por su parte, Gabriela López Mexicano, de la zapatería Luis el Baratero, manifestó preocupación ante las bajas ventas de calzado, a pesar de procurar brindar una mayor atención al cliente brindándoles información sobre las medidas de sana distancia que deben tomar para evitar contagios.“Cuando ellos entran, lo que hacemos es mantener la distancia, tener cubrebocas, dar gel antibacterial por entrada y por salida se les vuelve a dar, también se les comenta las indicaciones para que cada vez que vayan a otro lugar también exijan”, mencionó.Dijo que es necesario tratar de llegar a un acuerdo las autoridades para que les ayuden a disminuir en la medida de lo posible estas afectaciones “porque si nosotros trabajamos nos pagan, pero si no pues no nos pagan y no recibimos ningún apoyo”.López Mexicano dijo que se tiene que ser responsables para cuidar su salud y la salud de los clientes por lo cual mantienen limpio el local y de manera constante desinfectan todo el zapato que está en exhibición, ya que hay gente que entra y los tocan, a pesar de que se les proporciona gel antibacterial a su llegada, procuran un mayor cuidado con estas medidas.Agradeció la colaboración de los ciudadanos porque al verlas usar careta y cubrebocas se sienten seguros de comprar en un establecimiento que cumple con las medidas de sana distancia otorgando incluso cubrebocas a las personas que no cuenten con una, sin embargo dijo que hay quienes se sienten incómodos porque sienten que se asfixian, “pero pues aquí sólo entran con cubrebocas o no pueden entrar”.A su vez, Víctor Manuel Martínez López, de la taquería “La Xalapeña”, coincidió con la baja en ventas que han sufrido los negocios en la Ciudad de las Flores.“La gente ahora si no sale por lo mismo por cuidarse y por cuidarnos a nosotros, sinceramente las ventas están muy bajas y no dá ahorita por el momento y como ve está tranquilo”.Dijo que ellos ofrecen sus servicios atendiendo las recomendaciones para que sus clientes entren a un lugar limpio y seguro haciendo uso de cloro, gel antibacterial, el lavado continuo de manos así como de mantener limpia la barra, bancos, trastes, platos y el uso de cubrebocas.Roberto Carlos Murcia Lagunes y Carlos Mena González de “Silver Joyerías” mencionan que la pandemia ha representado un golpe muy grande, tanto en el sector salud, porque la salud es lo más importante, como en el materia económica.“Nosotros cumplimos con los impuestos, pagamos rentas, pagamos sueldos, lo más importante para nosotros como empresa es estar muy comprometidos con el personal, ha sido muy difícil en cuestión de las ventas han caído un 60% más o menos en comparación a cuando vivíamos en una normalidad”, dijo.Dicen que este momento de crisis sanitaria “ha sido un reto muy importante para la empresa, porque hemos buscado medidas alternativas como algún e-commerce, buscando poder subsistir, porque ahorita si no te revolucionas puedes llegar a quebrar tu empresa, ahorita estamos en una situación muy complicada”.Señaló que la empresa ha acatado las indicaciones de las autoridades para atender a sus clientes de forma segura, brindando gel antibacterial y lavándose las manos constantemente así como mantener la sana distancia con el cliente, ofreciendo jergas desinfectadas en la entrada, tratando de operar con normalidad.“Han dicho las autoridades que la vida como la conocíamos nunca va a regresar, sino que tenemos que irnos ajustando a una normalidad, porque el comercio no podemos parar, porque de nosotros depende muchas de las economías y pues necesitamos seguir trabajando, seguir laborando y echarle ganas”.Expresaron que para que los clientes puedan acceder al local es indispensable el uso de cubrebocas, además de tener marcada una entrada y una salida, el uso del gel antibacterial, y todo el personal cuenta con una careta, cubrebocas y a partir de este lunes implementan el uso de termómetros que permitan medir la temperatura de sus clientesSeñalaron que es entendible la molestia que muestran algunos clientes ante las medidas de sana distancia implementadas, “pero bueno es algo que nos tocó vivir, no lo pedimos y tenemos que adaptarnos y aprender a vivir con ello”.Finalmente, Nayeli Hernández Flores, de Zapaterías Francis, mencionó que ésta empresa ha tenido que optar por las ventas en línea a través de plataformas de redes sociales como facebook ya que habían mantenido cerradas sus instalaciones.“Hemos tenido muchas afectaciones porque hemos tenido cerrado dos meses y gracias a Dios hemos tenido ventas en Facebook pero yo creo que no ha sido lo suficiente, las ventas han bajado un 80% yo creo, mucha gente todavía tiene miedo de salir, otros ya quieren salir pero sí hemos tenido demasiadas pérdidas” expresó.Dijo que como medida actualmente a la zapatería sólo puede acceder una persona por familia, “utilizamos gel antibacterial, el cubrebocas es esencial para poder entrar, la jerga con cloro o un tapete con cloro y estar limpiando continuamente toda la zapatería cada que entra y sale un cliente, pero más que nada el uso del cubrebocas, mucha gente se molesta al decirles que si se los pueden poner y se molestan y yo creo que tiene que ser de parte y parte para apoyarnos entre nosotros para que nosotros no nos contagiemos y tampoco contagiemos a las demás personas”.Señaló que el Internet ha sido una herramienta indispensable para continuar con sus ventas y aminorar la afectación económica que han sufrido.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund