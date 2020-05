“Ya casi tenemos el matrimonio igualitario”, opinan tras reformas a Código Civil de Veracruz

Con la aprobación de las reformas al Código Civil de Veracruz que contempla en el artículo 139 el concubinato como la unión de hecho entre dos personas sin que exista un contrato entre ellos, ambos se encuentren libres de matrimonio y que decidan compartir la vida para apoyarse mutuamente, “ya tenemos casi, casi el matrimonio civil igualitario”, manifestó Yazz Bustamante Hernández, activista por los derechos de la diversidad sexual, quien adelantó que por omisión legislativa promoverán una Acción de Inconstitucionalidad.



Además, dio a conocer que presentará una denuncia en contra del diputado local Gonzalo Guízar Valladares por hacer apología del odio al expresar con la aprobación de la reforma se permitió una “aberración y un crimen social” para las generaciones, y que con una “una trampa legislativa” se permitió en Veracruz el matrimonio igualitario.



La activista dijo que después de “muchas subidas y bajadas” del dictamen de reforma al Código Civil, finalmente se aprobó la reforma integral; sin embargo, a su juicio quedó limitada y dejó un nicho de oportunidad para impugnar.



En ese sentido, expuso que hay todas las herramientas jurídicas para iniciar un litigio estratégico como la Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por omisión legislativa, toda vez que al quedar en el artículo 75 del Código Civil el matrimonio entre hombre y mujer y en el 139 el concubinato entre dos personas, se dejó de lado la progresividad de derechos humanos.



“Muchos colectivos del país, no sólo de Veracruz, vamos a buscar la vía jurídica. Es una oportunidad muy importante y no debemos dejarla pasar”.



Respecto a la denuncia en contra del diputado Gonzalo Guízar Valladares, expuso que en primera instancia se presentará en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.



“No podemos y no debemos quedarnos con los brazos cruzados porque utilizó la tribuna legislativa para incitar a la apología del odio en contra de un núcleo poblacional específico”.



Calificó al diputado local de agresivo y violento, toda vez que si alguien señala específicamente a un grupo poblacional utiliza la apología del odio “y eso fue justamente lo que hizo Gonzalo Guízar, utilizó la tribuna legislativa para legitimar un discurso de odio”.