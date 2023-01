“Ya no hay viviendas de 400 mil pesos”: Comprar casa se complica más y más

La venta de casas y terrenos a precio de contado cayó en su totalidad al menos en la zona centro.Si alguien realiza una transacción de este tipo es porque la vivienda o el lote fue “mal baratado” y la gente recurre a los créditos de financiamiento ya sea con INFONAVIT o bancos al no contar con recursos, señaló el agente inmobiliario Eduardo Illescas Cortés.Expuso que ya no hay casas de interés social a bajo costo, lo mínimo son 400 mil pesos y es lo que la mayoría de los trabajadores tienen derecho."Nos da pena contestar pero de verdad ya no hay viviendas de 400 mil pesos, quizá encuentras pero son usadas, que tienen detalles, filtraciones, necesita una remuneración o tiene muchos problemas pero es para lo que les alcanza".Destacó que la vivienda que más es solicitada en estos momentos va de los 450 mil a los 650 mil pesos y más costosas es difícil colocarlas.El panorama no es nada alentador pero confían que aumenten las ventas por lo menos concréditos de financiamiento pues al contado ya nadie compra una casa ni siquiera un terreno.