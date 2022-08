“Yo no soy fotogénico”, dice Cuitláhuac sobre Mural que le hicieron a Cisneros

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez justificó el mural que el alcalde de Misantla, Javier Hernández Candanedo, presentó con la imagen del titular de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aclarando que lo hicieron para difundir la afrodescendencia en Veracruz, no para promover al funcionario, “pues qué culpa tiene el Secretario de ser afrodescendiente”.En conferencia de prensa este lunes, el mandatario fue cuestionado sobre dicha obra presentada el pasado 11 de agosto y que apenas unos días después apareció vandalizada.Sobre lo ocurrido, comentó que se pidió al municipio ya no repetir la imagen de Cisneros, sino hacer algo en general sobre la afrodescendencia.“¿Qué culpa tiene el Secretario de ser afrodescendiente? Entonces pues alguien dijo: ‘representa esa parte (de dicha cultura)’ e hizo la pintura, no con el fin de promoverlo o cualquier otra cosa pero bueno ya, van a ver qué hacen pero ya no creo que se repita, pedimos que no se haga, que mejor sea en general, como por ejemplo si van en la Cuenca tenemos murales que hacen alusión a esta cultura”, dijo.Al Gobernador se le señaló que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que no les gusta “lo que tenga que ver con la vanidad y el culto a la personalidad” luego de que le hicieran una estatua en el Estado de México, y ni siquiera el propio García Jiménez tiene algún monumento así.“Yo no soy fotogénico”, bromeó ante reporteros, explicando que “no es fácil” controlar este tipo de situaciones.“Sé que el Secretario les dice que no, pero hay un tema que hay que observar, estamos en una cuestión muy importante, relevante, de ir resarciendo el daño que se hizo con las políticas equivocadas cuando disgregaron a la sociedad y surgieron opiniones de discriminación, incluso racional, o sea, ya no es porque eres pobre, cómo decían: ‘¡ah, es que eres pobre y eres naco!’, eso es lo que comentaban los fifís, denigraban, nosotros queremos revalorar desde el inicio de nuestro Gobierno la tercera raíz, tan importante como la de nuestros pueblos originarios”, dijo.Según explicara por redes sociales el Alcalde de Misantla, fueron artistas locales quienes decidiera plasmar el mural para Cisneros “en reconocimiento a su labor”.“Ellos mismos explican que han notado el gran interés de nuestro amigo por visitar constantemente Misantla Legendario y promoverlo, ¡este reconocimiento es Justo para quien nos tiende la mano!”, publicó Hernández Candanedo.Por su parte, el Gobernador destacó que han requerido el apoyo de ediles para promover la “negritud”.“Ahora que estos alcaldes llegaron estando nosotros, impulsando el reconocimiento a la afrodescendencia que tenemos en Veracruz, coincide que yo le pido al Secretario eso y que él es afrodescendiente. (...) Tenemos que contar con la colaboración de los municipios, la verdad, para implementar esto”.