“Yo no venía a resolver todos los problemas de Xico”: Alcaldesa

La alcaldesa de Xico, Gloria Galván Orduña, aseguró que todas las obras que ejecutó su administración serán entregadas en el último momento.Y aunque dijo sentirse satisfecha por la labor de su Gobierno, justificó que ella no resolvería todos los problemas del municipio, pues cada Alcalde debe aportar un poco para que el Pueblo Mágico siga creciendo.“Yo no venía a resolver todos los problemas del municipio, creo que cada Presidente tendrá que aportar un poco para que Xico siga creciendo (…) Todas las obras se quedarán concluidas, hasta el último momento se entregarán”, dijo.Agregó que el Ayuntamiento se rige bajo un presupuesto y esto impide realizar las acciones del modo que se quiere.Sobre la construcción del mercado 20 de noviembre, el cual quedó finalizado luego de poco más de tres años, dijo que serán 54 locales en total y aseguró que regresarán a instalarse los vendedores que ya se encontraban antes.Asimismo, señaló que el inmueble consta de tres áreas: la tradicional, gastronómica y artesanal, además dijo que no se condicionará el horario de cierre.