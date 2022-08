¡Zafarrancho en Festival de la Garnacha de Rinconada! Alcalde se retiró

En Emiliano Zapata, se desató un zafarrancho en plena inauguración del “Festival de la Garnacha” pues pobladores de la localidad de Rinconada y policías municipales se confrontaron con vecinos de la colonia Las Maravillas, quienes llegaron para lanzar reclamos al alcalde Erick Ruíz Hernández por una obra incompleta, el edilse retiró delevento.Inconformes debido a la falta de drenaje, lo que afecta a 250 familias, los vecinos acudieron al “Garnachodromo” a buscar al munícipe, terminando por ser desalojados por los policías.“¡Señores de la colonia Las Maravillas, se les pidió de la manera más atenta que no vinieran a hacer un relajo a nuestra comunidad Rinconada! ¡Por favor, retírense de nuestro pueblo!”, decía un animador en el altavoz mientras pobladores del mismo municipio se agarraban a empujones y golpes.Los hechos ocurrieron cuando adultos mayores se encontraban bailando danzón, quienes optaron por salir del lugar para resguardarse debido a que la confrontación siguió por varios minutos.Una de las manifestantes, María Lerma Mendoza López, acusó que el Alcalde prefiere no atender su petición “y siempre se está escondiendo”.“Terminaron una parte de la obra, pero la otra ya no. La obra es de drenaje pero (el Alcalde) no ha cumplido. No somos paracaidistas, los terrenos se compraron, pero no hay drenaje; hay mucho mosco y los niños se están enfermando, las fosas están llenas y no ha cumplido el Alcalde”, reclamó Mendoza López.Ante lo ocurrido, el Agente Municipal de Rinconada les recriminó que “vinieran a perjudicar la fiesta” pues si tenían algo que denunciar debió ser con el mismo Ayuntamiento.Mientras los ciudadanos acusaron que los inconformes “son antorchistas”, éstos insistieron en que la obra fue prometida por el Presidente Municipal, quien ha incumplido con su palabra.Funcionarios municipales y los vecinos comenzaron a empujarse e incluso usaron sillas para golpearse y escapar de los elementos de seguridad, pero los efectivos de seguridad comenzaron a seguirlos por varias calles.Al menos una persona resultó detenida, mientras que el resto de los colonos se movilizaron hacia los dos autobuses en los que minutos antes llegaron al Parque Central, afirmando que sus manifestaciones podrían continuar en los próximos días.Pese al altercado la música en vivo y el festejo continuó con relativa normalidad, con la presencia del diputado local por el Distrito XIII de Emiliano Zapata, Luis Antonio Luna Rosales y Gisela López López, aunque el Presidente Municipal se ausentó.