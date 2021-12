16 años después, reabre el Cinema “Carmela Rey”, en Xalapa

Después de 16 años de permanecer cerradas, las salas cinematográficas “Carmela Rey” de Xalapa reabren sus puertas al público en general con una cartelera que se presentará de manera gratuita.Durante la reapertura de las salas “Claudio Estrada” y “Carmela Rey”, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez expresó que con gusto, alegría y nostalgia, se puede observar uno de los proyectos que la Cuarta Transformación ha hecho realidad para los veracruzanos.Y es que en la sala “Claudio Estrada”, luego de su rehabilitación, se instalarán las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).“Hoy reabrimos y felicito mucho al Consejo Administrativo del IPE, a los integrantes y funcionarios que la integran, a la directora Daniela Griego que ha hecho un gran esfuerzo por recuperar estos espacios abandonados”, expresó.De igual modo, dijo que daba tristeza ver que estos espacios fueron bodegas por más de 15 años, esto, cuando urgían espacios para promover la cultura.Por tanto, García Jimenez exhortó a que dichos espacios sean promotores de la cultura, donde artistas locales se den a conocer: “busquemos la manera de consumir lo que nuestros propios artistas nos ofrecen”.En su discurso de reapertura de las salas, el titular del Ejecutivo dijo que no se trata de competir con espacios comerciales, sino de buscar alternativas, ya que hay mucho cine internacional que no se exhibe en las salas, por lo que se espera hacer un buen enlace con el IVEC y autoridades federales para generar un espacio cultural que los veracruzanos merecen.Por otra parte, reconoció la labor del titular de SEDEMA al cambiar sus oficinas a la sala Claudio Estrada, ya que ello representa un ingreso adicional al IPE.“No era posible que se tuvieran inmuebles propiedad de los pensionados y no estuvieran rindiendo frutos ni las ganancias pretendidas”, asentó.Ahora, dijo, al renovarlos, aumentan su valor pero también significa un ingreso y esto fue posible gracias a los funcionarios que decidieron cambiar sus oficinas al Claudio Estrada, con un costo menor o igual pero con un espacio renovado y amplio.Otro de los objetivos de este proyecto es reactivar la zona de los Tecajetes, misma que cuenta con restaurantes y espacios de recreación.