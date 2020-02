16 comercios han abierto en Xalapa durante febrero, destaca Alcaldía

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Gerardo Martínez Ríos, dio a conocer que en lo que va de febrero han aperturado 16 comercios en la ciudad.



"Al día de hoy, se han aperturado 16 negocios en Xalapa, lo que significa casi un negocio por día. Estamos trabajando al interior del Ayuntamiento para que se mejoren las condiciones de reglamentos en todo para la apertura de negocios y pueda haber más.



Asimismo, informó que existen 20 cédulas más en proceso de entrega para abrir negocios en Xalapa.



En ese sentido, mencionó que los establecimientos que más acuden a realizar trámites de cédulas, sin pequeños comercios, como, papelerías, taquerías, coctelerías, y misceláneas.



"Aquí es muy diverso, son más giros A. Esto es la reactivación de la economía local. Tenemos la compaña Consume lo Nuestro, el programa tripartita".



Así también, dijo que la situación sigue siendo critica para el país, el estado, y no sólo para el municipio.



"La situación es crítica para el país, para el estado, no somos ciegos, pero estamos trabajando desde nuestras trincheras".



Respecto a las constantes quejas de lo complicado, tardío y costoso que resulta para los ciudadanos emprender un negocio, Martínez Ríos, enfatizó que están buscando que la dirección de Desarrollo Económico, tenga la facultad de realizar todos los trámites.



"El trámite es difícil. Como dirección, soy la única dirección que no firmo ni otorgo los permisos, quién da y firma los permisos es el áreas de tesorería, el CREA nada más aglutina, y yo dependo de que medio ambiente dé su anuencia, que protección civil de su anuencia, que desarrollo urbano dé su anuencia, que la de salud la dé. Estamos solicitando que si nosotros tenemos la responsabilidad, también tengamos la autoridad", concluyó.