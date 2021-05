19:50 horas: Pobladores de Maltrata liberan paso en la autopista Puebla-Orizaba

El secuestro del joven Eduardo Romero Cruz, que denotó la movilización de decenas de pobladores de la cabecera y comunidades del municipio de Maltrata, para buscarlo e intentar rescatarlo, culminó en la detención de 54 personas que fueron encarceladas en la ciudad de Córdoba, por lo cual, se levantó más gente del municipio para bloquear el paso en la autopista Puebla-Orizaba, que a diario tiene intenso flujo de vehículos y tras casi 9 horas de negociación con las autoridades estatales, aceptaron liberar el paso al anochecer, con el acuerdo de que los detenidos serán puestos en libertad este lunes 31 de mayo a las 15:00 horas.



En el caso de que las autoridades no cumplan con el acuerdo, volverán a cerrar la autopista, según manifestó la Comisión negociadora, al retirarse de la autopista a las 19:50 horas, hora en que empezaron a moverse los vehículos varados a lo largo de unos 15 kilómetros, tanto de subida como de bajada de las Cumbres de Maltrata. Inicialmente eran 54 los detenidos, pero tres de ellos fueron puestos en libertad por ser menores de edad.



En tanto, la tarde de este sábado se conoció que el joven secuestrado, Eduardo Romero Cruz, ya había aparecido con vida y se encontraba en su domicilio.



La madre del joven secuestrado, señora Dulce Cruz, difundió en redes sociales un video la noche del viernes 28, en que manifestaba que la movilización inicial para buscar a su hijo, ella la promovió tras pedirles a vecinos y familiares que salieran a buscarlo porque ya habían pagado el rescate pero no aparecía.



Esa fue la razón de que un centenar de personas bloqueara, al medio día del viernes, el acceso a la población de Maltrata, tratando de captar algún vehículo en que pudiera ser trasladado el joven que no aparecía, pero, por la tarde llegaron grupos de policía de la Fuerza Civil, de la Guardia Nacional y militares que sometieron a los manifestantes que bloqueaban el paso y se llevaron a un total de 54 personas a la sede del Mando Único, en la ciudad de Córdoba.



Pero la población no se amedrentó por ese hecho, sino que este sábado se reunieron casi 300 personas que primero bloquearon la entrada a la población de Maltrata y a eso de las diez de la mañana, se trasladaron al trébol de la autopista Puebla-Orizaba, a 2 kilómetros del poblado, e inicialmente bloquearon el paso en el carril de subida hacia Puebla y como nadie los atendía, decidieron cerrar también el carril de bajada, por lo que en poco tiempo, había decenas de vehículos varados de ambos lados.



Para esa hora, la motivación inicial de buscar al joven secuestrado, se transformó en la exigencia de que liberaran a las 54 personas detenidas en Córdoba, porque alegan que ellos no son delincuentes ni autodefensas, sino familiares y vecinos que sólo intentaban descubrir dónde estaba el joven secuestrado, para rescatarlo. Además, entre los detenidos hay personas que sufren enfermedades crónicas y necesitan su medicamento pero el argumento no fue válido, sino que la policía sólo respetó el caso de los tres menores de edad que fueron excarcelados.



Fue al atardecer de este sábado que las autoridades estatales lograran que los habitantes de Maltrata aceptaran el acuerdo de que todos serían liberados el lunes a las 15:00 horas, a cambio de que liberaran el paso en la autopista, lo cual se logró al anochecer, con la consigna de que esperarán a que las autoridades estatales cumplan el acuerdo o de lo contrario, se volverán a movilizar.