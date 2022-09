2 mil flores para el Santo Patrono de Orizaba

Alrededor de 40 artesanos del municipio serrano de Tequila trabajan para hacer el arco que será colocado en la entrada de la Catedral San Miguel Arcángel de Orizaba, pues la fiesta patronal será el próximo 29 de septiembre. Está artesanía será hermoseada con alrededor de 2 mil flores de cucharilla.El arcángel San Miguel es para los católicos el patrono de Orizaba y también de la Diócesis, por ello es que se efectuará la celebración y una de las expresiones de devoción es esta bella artesanía de grandes dimensiones.Dentro de los materiales que se utilizan para poder realizarlo está la flor de cucharilla, la cual reconocieron los artesanos que es difícil de conseguir, sin embargo católicos devotos de San Miguel Arcángel y que viven en Puebla decidieron donarla pues proviene de sus campos."De allá trajimos la flor, de allá de Puebla, esta vez utilizamos un promedio de doscientas diez cabezas, pero vamos a usar alrededor de 2 mil flores. También utilizamos madera, palos, alambre. Ahora es difícil conseguir la flor porque tarda muchos años en darse, ahorita solamente la conseguimos con los fieles católicos que no las dieron de sus terrenos", indicó Cliserio Ramirez, uno de los menestrales.Reconoció que en la actualidad ya no hacen con frecuencia como artesanos, este tipo de arcos pues son costosos y más en la actualidad donde todo el material está muy caro. "Ya sólo lo hacemos para alguna fiesta patronal. Ya estamos viendo las circunstancias que son difíciles para poder hacer estos arcos".Estos artífices, quienes no cobran un solo centavo por este trabajo, siguen a marchas forzadas elaborando este arco, su actividad la inician a las 08:00 horas y termina a las 18:00 horas.El próximo 28 de septiembre, un día antes de la fiesta patronal, será colocado a la entrada de la Catedral y será bendecido este trabajo que llevan haciendo desde hace una semana.