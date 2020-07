20 mil juicios no se mueven en Orizaba por parálisis del Poder Judicial

Entre 15 mil a 20 mil juicios en el distrito judicial de Orizaba están parados por la suspensión de actividades del Poder Judicial de Veracruz debido a la pandemia, denunció el Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas.



Por esta razón, informaron que procedieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a interponer una queja porque se violentan los derechos de justiciables y litigantes.



Hicieron un llamado a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez, para poder superar el trance por la pandemia de COVID-19.



“Queremos una audiencia con la titular del Poder Judicial y así tener un trabajo conjunto y salir adelante”, dijeron.



En rueda de prensa, indicaron que es necesario que haya en los juzgados los insumos para protegerse del virus, que se apliquen medidas de prevención para los trabajadores y regresen a operar.



Detallaron que en el distrito de Orizaba hay alrededor de 750 mil justiciables pertenecientes a 16 municipios, alrededor de mil 200 abogados, 260 parte de este Colegio pero de manera general todo el sector ha sido impactado.



Los integrantes del Colegio de Abogados apuntaron que han enviado 70 peticiones al Poder Judicial por esta situación y no tienen respuesta, en tanto los amparos que han interpuesto son negados.



Añadieron que desde que cerraron los juzgados, quedaron sin empleo 368 abogados, pues aunque pueden iniciar demandas no saben cuándo tendrán resolución.



Dijeron que durante estos cuatro meses de cierre de juzgados, no se ha emitido una sola resolución o sentencia y es urgente que se comiencen a publicar.



Sobre las guardias que debieron iniciar en los juzgados, pidieron que de verdad estén trabajando y cuando regresen a la labor sea con insumos de protección. "Sólo reciben iniciaciones pero se requiere una oficialía de partes".



Los abogados destacaron que sí funcionan los juzgados en materia penal, los medios alternos de solución de temas penales y las fiscalías desde el decreto de la emergencia sanitaria.



En la rueda de prensa estuvo presente el presidente del Colegio, Silverio Gascalos y los abogados Juan Oropeza y Antonio Aguilar.