22 millones de mujeres podrían irse a paro

La movilización convocada por colectivos y grupos de mujeres en redes sociales para el próximo 9 de marzo, conocida como #UnDíaSinMujeres, podría tener una participación de al menos 22 millones 36 mil mexicanas ocupadas en alguna rama de la economía, que representa 40% de la fuerza laboral y que en conjunto, por día, aportan 37.7 mil millones de pesos a la riqueza del país.



De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), en el país habitan casi 125 millones de personas, de las cuales 51.8% se encuentra representado por las mujeres y 48.2%, por los hombres.



Durante esta semana, colectivos feministas llamaron a realizar #UnDíaSinMujeres, un movimiento con el cual este sector de la población se paralizará: no saldrá a trabajar ni de casa para comprar cosas, asistir a escuelas; y si lo hacen, portarán prendas moradas.



El aumento de feminicidios, lesiones dolosas y agresiones sexuales, entre otros delitos, ha orillado a las mujeres a buscar un mecanismo novedoso para exigir a las autoridades una respuesta al problema. “Cuando las mujeres paramos, se para el mundo”, dice una de las frases con las cuales se ha convocado a #UnDíaSinMujeres.



Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en caso de que la campaña se materialice, 40% de la fuerza laboral se congelará, pues la relevancia del sector femenino para la economía mexicana no es menor.



De acuerdo con estimaciones de El Universal, el valor agregado bruto de la economía se reduciría aproximadamente en 26.1 mil millones de pesos, solamente por la ausencia de las mujeres que participan en la economía formal.



El impacto sería mayor si se considera también el valor que se dejaría de generar correspondiente al trabajo no remunerado que realiza la mujer, relacionado con las labores domésticas y de cuidado y que puede representar hasta 11.5 mil millones de pesos en un día.



Así, el sector terciario es donde la fuerza laboral femenina produce más, pues se estima que en una jornada generan hasta 20.6 mil millones de pesos, que representa 79.1% del total producido por las mujeres.



El aporte femenino se nota más en el sector comercio, con una generación de al menos 6.8 mil millones de pesos, seguida de los servicios sociales, con 3.4 mil millones, así como los restaurantes y servicios de alojamiento, con 3.1 mil millones, sólo por el valor no agregado por el trabajo de las mujeres en estas actividades.



Además del sector servicios, las mujeres en la llamada industria manufacturera aportan 4.3 mil millones de pesos.



“Esto tendría un impacto importante para el país y sería un movimiento trascendental para que se empiece a reconocer el valor de las mujeres en México”, consideró en entrevista Manuel Fuentes, doctor en Derecho y especialista en temas laborales.



“El papel de las mujeres es muy importante, fundamental pero en el ámbito laboral y en otros de la sociedad no son reconocidas como se debe”, insistió Manuel Fuentes.



Dijo que el papel del sector femenino en el ámbito laboral no se reduce a las 22 millones de trabajadoras que hay en México, según el INEGI, sino que también se debe tomar en cuenta que es una población sobreexplotada y representa una gran parte de la economía informal.



Arleth Leal, experta en temas laborales, destacó que poco a poco las empresas han dado a conocer que apoyan el movimiento del 9 de marzo y eso podría aumentar el impacto que tenga en la sociedad mexicana.



“Lo más importante es que las compañías se están sumando al paro y están consintiendo que las mujeres no vayan a trabajar y por ese motivo, el impacto será mucho mayor, el movimiento podría tener una gran relevancia”, señaló.



Agregó que ante la inacción por parte de las autoridades, esta forma de manifestación puede convertirse en una manera más fuerte y visible para las mujeres en caso de llegarse a concretar, pues influirán directamente en la economía nacional.



“Este es un evento mucho más representativo, más organizativo y estructurado a lo que hemos visto de las marchas. Tan es así que las mismas empresas se han sumado y eso tiene mucho más impacto; en cambio, las marchas, por la manera en que se han llevado a cabo, no han sido bien vistas por varios entornos y, al contrario, esta convocatoria podría tener un impacto mayor por la organización que tiene”, aseveró Arleth Leal.



Expertos estiman que la campaña #UnDíaSinMujeres también influirá en las actividades de los hombres, debido a que en algunas actividades, el trabajo de ellas es fundamental para la población masculina.



En este sentido, la convocatoria no sólo serviría para llamar la atención de las autoridades, sino para concientizar a los hombres sobre la importancia de las mujeres en las actividades económicas y otros rubros.



Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Group Latinoamérica, aseguró que esta protesta deberá ser tomada como una fuerte llamada de atención para el cambio de políticas sociales y económicas que hay sobre las mujeres.



Indicó que esta cuestión no sólo involucra a mujeres, sino también a los hombres, puesto que son cambios en los que debe participar toda la sociedad “y al final, cuando esta realidad cambie, todos saldremos ganando”.