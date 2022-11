24 escuelas de la región de Xalapa por fin reciben sus escrituras

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), entregó 24 escrituras a escuelas de la región de Xalapa, donde destaca la Escuela Secundaria Técnica 3, con lo que suman al momento 936 planteles beneficiados, resaltó el titular de la dependencia Zenyazen Escobar García.El responsable de la educación en la entidad, manifestó que para estas acciones se cuenta con el respaldo del Colegio de Contadores de Veracruz, quienes han realizado estos trámites sin cobrar a la dependencia estatal.“Con estas 912 que teníamos, más estas 24, pero a nosotros nos pagó la pandemia con esto de la escrituración, llevábamos 912 más 24, son más de 30 millones de pesos en escrituración y que no hemos aportado un solo peso, desde aquí mando un saludo, un abrazo muy fraterno al Colegio de Notarios de Veracruz con el cual firmamos y nos ha costado cero pesos a la Secretaría de Educación de Veracruz”, dijo.Recordó que desde que inició la actual administración y en sus recorridos previos por el estado, encontró que en varios municipios haya el 90 por ciento de los planteles carecían de escrituras, por lo que se dieron a la tarea de regularizar la situación de los planteles, para acabar con este rezago de más de 122 años.“Más del 90 por ciento de escuelas no tenían escrituras, el decirles que hemos ido renaciendo este daño, hemos entregado el máximo, de 122 años de escuelas que no tenían escrituras y que también hoy en día con el tema de la transparencia y las inversiones, debes tener certeza legal y jurídica para invertir”, expuso.Zenyazen Escobar dijo que para el próximo 2023 se destinará una inversión del orden de los cinco millones de pesos, para la Técnica 3 gracias a que ahora cuenta con la escritura que le brinda certeza jurídica.“Hacía falta la escritura para tener una inversión, este año ya con la escritura en mano, le vamos a destinar cinco millones de pesos, el año que viene para que tenga beneficio de infraestructura esta escuela, no tenía escritura y cuántos años tiene esta institución, es de las más renombradas aquí en Xalapa”, puntualizó.De igual modo, el Secretario recordó que cuando iniciaron esta administración había más de 12 mil 500 planteles sin escrituras donde se ha avanzado, sin embargo, para lograr concluir con el total se continuará estos años que restan y deberá continuar en el siguiente sexenio.“Eran 12 mil 598, nosotros vamos todavía lo que nos queda este año, pero también el tema de la regularización total de los predios, sería este, lo que resta de este y el siguiente sexenio, no es un tema fácil”, finalizó.