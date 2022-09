280 jubilados de PEMEX en Coatzacoalcos llevan dos catorcenas sin cobrar

Un total de 280 jubilados de la Sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en el sur de Veracruz no han cobrado dos catorcenas y ni Pemex ni el banco se responsabilizan de lo anterior.De forma anónima indicaron que, al reclamar, PEMEX y Banamex se "echan la bolita", la empresa al decir que la institución bancaria no ha dispersado los pagos, mientras que el banco asegura que no ha habido depósito alguno.“Son alrededor de 280 trabajadores jubilados de la Sección 11, los que tienen el problema son los que cobran nómina en Banamex. Y así los tienen… Fueron al banco, les dieron unos papeles para llevar al complejo, que llevaba una numeración, una clave interbancaria. Llevaron los documentos que les dio el banco junto con la copia del INE y su credencial de trabajador jubilado, y le dieron el acuse de recibido y que según hoy les quedaría el pago y hasta ahorita nada”, expresó un agraviado.El último pago debió hacerse el 14 de septiembre y el último este miércoles, sin embargo, ya acumularon dos catorcenas sin depósitos.