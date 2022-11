3 años prófugo: Cae exfuncionario de Ixtaczoquitlán buscado por desapariciones

A poco más de tres años de que estuviera prófugo, fue detenido el exdirector de Gobernación del Ayuntamiento Ixtaczoquitlán, Octavio Alejandro “N”, presuntamente implicado en la desaparición de tres personas.El exfuncionario municipal es relacionado por las autoridades con la desaparición de Francisco Arellano Romero, Luis Daniel González Córdoba y Hugo Ríos Ruiz, hechos acontecidos el 16 de abril de 2019, cuando el hoy detenido era encargado de Seguridad Pública Municipal de Ixtaczoquitlán.En comunicado, se informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas cumplimentó una orden de aprehensión en su contra, imputándole delito de desaparición forzada de personas.“Fue puesto a disposición del juez de proceso y procedimiento penal oral de la ciudad de Orizaba donde se realizó la imputación, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año, dentro del proceso penal 207/2021”, detalló la Fiscalía General del Estado.Según trascendió, Octavio Alejandro “N” habría sido detenido el pasado 9 de noviembre durante un operativo en Huatusco, en donde se dice que tenía su domicilio.De acuerdo a reportes, al percatarse de que iban por él, salió huyendo a bordo de un vehículo; sin embargo, fue interceptado antes de llegar a la caseta de Cuitláhuac e ignoró la orden de detenerse, por lo que los elementos policiacos le dispararon.Debido a que resultó herido, tuvo que ser internado en el Hospital General Yanga, a pesar de lo cual se le detuvo con base en la orden de aprehensión 2580/2021, emitida por un juez el pasado 31 de agosto.La Fiscalía confirmó que también inició una carpeta de investigación por lo ocurrido, “al resultar lesionado intentando evitar que se cumplimentara la orden de aprehensión”.El 6 de abril del 2019, Luis Daniel González Córdova, Hugo Ríos y Francisco Arellano Romero se encontraban consumiendo algunas bebidas a bordo de su auto cuando fueron intervenidos por una patrulla de la Policía Municipal de Ixtaczoquitlán, que los trasladó a la Comandancia.Sin embargo, al llegar sus familiares a preguntar por ellos les dijeron que nunca habían ingresado, por lo que desde entonces comenzaron a buscarlos.No obstante, en los meses siguientes se dieron más desapariciones con el mismo modus operandi.El 8 de octubre de 2019 desaparecieron Ciro Álvarez Cantor y Martín Flores Medina, originarios de Ixhuatlán del Café, así como el Fernando José Trejo Aguilar, de 18 años, vecino de la Ex Hacienda de Tuxpango.Siete desapariciones más se registraron el 26 de octubre, las de siete comerciantes de Mendoza que fueron detenidos por la policía municipal por una falta administrativa, luego salieron de ahí y no volvieron a ser vistos.Joel Reyes Flores, de 43 años; Jorge Obet Reyes Flores, de 41; Jorge Alducin, de 45; Humberto Gil García, de 32, Ricardo Montesinos, de 20; Daniel García, de 26, y Luisa Carrera Valdez, de 30 años.En los primeros días de noviembre, Octavio Alejandro “N”, entonces Director de Gobernación, dejó de presentarse al Ayuntamiento y no volvió a contestar el teléfono.El 12 de noviembre el entonces alcalde Miguel Angel Castelán Crivelli — quien se quitó la vida en mayo pasado — se deslindó del ya para entonces exfuncionario y aseguró que en su administración no se protegería a nadie.A finales de agosto pasado, derivado de este mismo caso, se detuvo a dos expolicías municipales, hoy también presos señalados por el delito de desaparición forzada de personas.