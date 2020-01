30% de comercios de Boca del Río carecen de certificación de Protección Civil

Alrededor del 30 por ciento de los comercios de Boca del Río operan sin anuencia de Protección Civil, por lo que no garantizan medidas de seguridad necesarias para los empleados y los clientes.



El coordinador de Inspecciones de Protección Civil de Boca del Río, Arturo Vargas Ruiz, señaló que se han logrado regularizar a 2 mil comercios; sin embargo, aún falta continuar con las revisiones para hacer cumplir a los establecimientos con la normativa de la ley de Protección Civil.



"Hasta ahorita, tenemos aproximadamente el 70 por ciento que están cumpliendo, sí llevamos avance. Hay unos establecimientos que aún no cuentan con su anuencia de Protección Civil; sin embargo, estamos trabajando para que todos los establecimientos cumplan con este requisito de ley", dijo.



De los comercios que se han revisado y no han logrado obtener la anuencia, se encontró que la mayoría no cumple con requisitos como capacitación, extintores y señalética, entre otros.



En estos, se les hace observaciones y cuentan con un plazo para mes y medio para cumplir, de lo contrario hay sanciones económicas e incluso el cierre del local.



"Por ley, tienen 45 días para cumplir, a partir de ahí, la misma ley nos maneja que se aplican sanciones (...) comúnmente les hace falta cumplir la capacitación de uso y manejo de extintores, de primeros auxilios, botiquín, señalética, que es prácticamente lo más básico".



Además de lo anterior, todos los comercios están obligados a realizar dos simulacros de emergencia al año.