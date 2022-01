35 niños con cáncer han muerto durante la pandemia, en el Hospital Infantil de Veracruz

Durante el año pasado, fueron 24 menores que se atienden en el Hospital Infantil de Veracruz los que no superaron sus tratamientos de cáncer, sumando 35 pacientes entre el 2020 y 2021, años en los que la pandemia ha mermado sus tratamientos.La presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), Susana Lara, lamentó el incremento de fallecimientos y que hay menos que superan la enfermedad, la principal causa, tratamientos en etapas avanzadas.“De que tocaron campana han sido muy pocos. Fueron más decesos; desgraciadamente. El año pasado fueron 24 niños que no llegaron a concluir sus tratamientos; se quedaron en el camino luchando hasta el final”.Consideró que la falta de medicamentos oncológicos, la reconversión de hospitales a COVID-19, la canalización tardía de sus nosocomios a la Torre Pediátrica de Veracruz, así como la misma crisis sanitaria, confabularon para que los niños tuvieran menores posibilidades de recuperación.Recordó que en el Estado, el Hospital Infantil del puerto es el único, por lo cual, la pandemia lo dejó también como única opción para sus tratamientos.“Se cerraron muchos hospitales porque se volvieron COVID y los tuvieron que canalizar tardíamente a Veracruz. Llegaron en etapas tardías por la pandemia, ha sido la incidencia más grande y se vio reflejada. La falta de medicamento, el que le ponían otros medicamentos y no el esquema que realmente necesitaban. Todo eso se conjugó”.La presidenta de AMANC lamentó que en México, la tasa de supervivencia por cáncer infantil es del 56 por ciento, mientras que en otros países es de 80 por ciento.Para este 2022, la buena noticia es que aseguran que arrancará la rehabilitación del Hospital Infantil, el cual, presentó problemas en su estructura “pronto ya tendremos la remodelación de la Torre Pediátrica, estamos empezando un buen año”, finalizó.