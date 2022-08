36 años de neoliberalismo pegó en derechos laborales, afirman

Con el fin de analizar las reformas que se han hecho a la Ley Federal del Trabajo, sus causas y efectos y buscar la forma de revertir la pérdida de conquistas laborales, el Frente Unificador de Trabajadores Urbanos, Rurales y Organizaciones y el Movimiento México 20-30 Delegación Veracruz, realizaron un foro de reflexión, análisis y debate de esa ley a 91 años de su promulgación.Recordó que han sido 36 años de políticas neoliberales en los que se conculcaron los derechos laborales.Mencionó que fue con Miguel de la Madrid Hurtado cuando se implantó la política neoliberal y sentó las bases para la privatización de la industria paraestatal.Posteriormente, con el ex presidente Carlos Salinas se dio el encarcelamiento de los líderes petroleros Joaquín Hernández y Salvador Barragán Camacho, y junto con la muerte de Fidel Velázquez empezó el declive del sindicalismo.Señaló que con Felipe Calderón se vino otro embate fuerte contra los trabajadores con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde se extinguió a la compañía Luz y Fuerza del Centro y con ello al Sindicato Mexicano de Electricistas, comenzando ahí el outsourcing, el desplazamiento de los sindicatos y la conculcación de los derechos laborales.Sin embargo, indicó que cuando eso ocurrió, la alienación en la que está la mayor parte de la población provocó que no se manifestaran.Señaló que lamentablemente a los trabajadores les preguntan qué suceso importante ocurrió en esta fecha y algunos dirán que el terremoto del 73, pero otros no saben más que cómo anda el América o las Chivas, pero no se acuerdan de que en esta fecha se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo.Destacó que es importante que los trabajadores se reorganicen y luchen por recuperar sus conquistas labores, porque al presidente no se le puede dejar toda la carga, entonces la clase trabajadora tiene que entrar a la lucha y por eso se organizó este foro.