4 de 16 trabajadores de la SEV acusados de acoso sexual fueron encarcelados

De un total de 16 trabajadores de la dependencia que fueron cesados por acusaciones de acoso sexual, cuatro ya fueron encarcelados, confirmó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.



Tras reiterar que serán implacables en este tipo de situaciones, informó que esto ocurrió durante el año pasado, tras haberse realizado completas las investigaciones correspondientes, además de que los hechos fueron probados.



Detalló que se trató de docentes y trabajadores administrativos, de los diversos subsistemas.



Manifestó que como padres de familia, se lleva a los niños a las instituciones de educación para que se formen, de manera que no se tolerará a nadie que intente violentarlos.



"No vamos a tolerar esto, como padres de familia llevamos a nuestros niños y niñas a las escuelas a que estudien, no es posible que cualquier persona violente el ambiente de un niño o de un joven”, dijo.



Reiteró que han sido implacables “y lo seguiremos siendo. Se lo digo a todos los trabajadores que están en el servicio de la educación, quien tenga una acción en contra de un niño o niña, lo vamos a cesar de manera automática y vamos a apoyar a los padres para que vayan a la cárcel", advirtió.



Finalmente, afirmó que en los casos que puedan surgir se harán las investigaciones de manera puntual y completas para verificar las acusaciones.