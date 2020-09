4 mil taxistas dejaron de laborar por pandemia, afirma CNOP

La crisis sanitaria por el COVID-19 ha ocasionado que al menos 4 mil taxis pertenecientes a la organización del Transporte Multimodal de la CNOP estén detenidos porque no hay suficiente demanda y no les alcanza para costear la gasolina diaria.



A decir del secretario general de dicha agrupación, Guillermo Larios, derivado de la contingencia, los choferes decidieron dejar los taxis y buscar otras formas de ingreso, porque lo que sacaban diario no alcanzaba para cubrir la cuenta.



"De 10 mil taxis que existían antes de la pandemia, en la actualidad solamente andan circulando alrededor de 6 mil taxis, tenemos 4 mil taxis parados porque no da para sacar la cuenta, no hay pasaje, los poco que pueden salir a trabajar son porque tienen clientes fijos o contratos para el traslado de personas".



Los taxistas han optado por dedicarse al comercio, para tener ingresos, mientras que otros, dependen de sus familiares.



"Hay mucho taxi que ya se paró y compañeros que cambiaron de giro. Se fueron al ramo de la comida, venden comida desde sus hogares, venden cubrebocas, geles que se pusieron de moda y eso están haciendo para sobrevivir".



La expectativa para el sector es que durante diciembre la demanda del servicio de taxis se incremente entre un 10 y 15 por ciento, lo cual, sería favorable para recuperarse.