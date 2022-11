40 días después de la histeria colectiva, retoman clases en escuela de Álamo

Este martes se reanudaron las clases en la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ETi) número 67, tras poco más de 40 días del cierre preventivo del plantel por desmayo colectivo de estudiantes en un acto cívico.“Las clases presenciales quedaron activadas por acuerdo de padres de familia con los maestros, aunque algunos papás no estaban muy conformes”, indicó la señora Verónica “N”, madre de una estudiante del tercer grado.Refirió que en la víspera los padres y tutores fueron convocados a una reunión general, durante la cual se les planteó que la Secretaría de Salud no encontraba impedimento para que los alumnos regresaran a las aulas.El 17 de octubre, durante el acto cívico al que acudió la alcaldesa morenista Blanca Lilia Arrieta Pardo, varios alumnos se desmayaron. Horas más tarde e incluso al día siguiente otros más presentaron síntomas como náuseas y dolor de cabeza, por lo que un total de 49 ingresaron al Hospital General.El gobernador Cuitláhuac García dio a conocer que el caso se derivó de psicosis colectiva, en tanto que las autoridades de Salud afirmaron que no hubo indicios de consumo de sustancias nocivas.Los padres expresaron dudas al respecto y exigieron que se esclareciera el motivo de los desmayos, pero tampoco se encontraron indicios de presencia de sustancias tóxicas en el plantel, abundaron las autoridades.